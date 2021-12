Lønnsforskjellene er for små

Joseph Goebbels skal ha uttalt at: «Hvis en løgn blir repetert ofte nok, blir den en sannhet». Han har ikke vært den eneste som har fulgt denne oppskriften. Vi kan for eksempel trekke frem Donald Trump, som har fortsatt å hevde at presidentvalget i USA ble stjålet og som har fått en betydelig del av sine partifeller til å tro på dette og dermed satt hele USA ut på en farlig kurs. Vår siste valgkamp ble også preget av mye løgn, som for eksempel at Norges store forskjeller i lønnsbetingelser er et av de største problemene i landet.

Jacob Bergsland. Foto: Privat

Venstresiden har brukt inntektene til våre milliardærer for å forsøke å få befolkningen til å tro på dette. I realiteten har vi på mange områder det helt motsatte forholdet, nemlig at forskjellene på mange områder er altfor små.

La oss ta et eksempel fra sykepleiernes situasjon. Norge har et av de høyeste antall sykepleiere i verden, og dobbelt så mange som i EU i forhold til antallet innbyggere. Likevel er vi helt avhengig av import av sykepleiere fra land som kanskje kunne trenge disse sykepleierne selv.

Lønnen i Norge for sykepleiere er for lav sammenlignet med arbeidstakere med tilsvarende utdannelse. Gjennomsnittlig lønn for en sykepleier var 537.000 kroner i 2019 . En sykepleierutdanning er akademisk med minimum tre års bachelorgrad. En helsefagarbeider har en gjennomsnittlig lønn på 448.000 kroner. Regner man med skatten, blir forskjellen ganske liten. Helsefagarbeiderutdanningen foregår på videregående skole, og gir et fagbrev. Hvis man tar med den store forskjellen i ansvar mellom de to yrkesgruppene, er det kanskje ikke så rart at sykepleiere av og til foretrekker å jobbe som helsefagarbeidere eller forlater profesjonen.

Statistisk sentralbyrå har påvist at en betydelig andel av sykepleierne forlater yrket. Årsaken til dette kan være lønn, det faktum at de har svært mye ansvar og at når ubehagelige ting skal gjøres, er det ofte de som må ta seg av det, selv om mindre kvalifiserte medarbeidere gjerne kunne gjøre jobben.

Sykepleierne utnyttes ikke best mulig. Enten de har generell eller spesialisert utdanning, er de høyt kvalifiserte. De har god allmennutdanning og oppnår bachelor-, master-, og PhD-grader. Profesjonens egenskaper utnyttes dårlig. Svært mange oppgaver både i sykehus og kommunehelsetjenesten kan skjøttes bedre av sykepleiere enn av leger. Undertegnede har jobbet mange år i USA, og der brukes sykepleiere som «nurse practitioners», «surgical assistents» og i andre jobber der deres ofte mer systematiske tilgang til komplekse problemer er bedre enn det man finner hos mange leger. Norge er også nær verdenstoppen i antallet leger, men samtidig skrikes det om stor legemangel. Sykepleiere kan overta mange av de funksjonene som i dag må ivaretas av leger.

I Sverige brukes flere helsefagarbeidere enn i Norge, uten at dette går ut over kvaliteten

Sykepleiernes status må oppgraderes betydelig, både når det gjelder lønn og de funksjoner de utfører. Mange oppgaver kan uten tvil overføres til grupper med lavere lønn. I Sverige brukes flere helsefagarbeidere enn i Norge, uten at dette går ut over kvaliteten. Et alvorlig problem er en tilsynelatende mangel på heltidsjobber. Her bør det være en selvfølge at de som ønsker det kan få fulltidsjobb. Men samtidig bør det legges opp til fleksibilitet for de som ønsker det. Venstresidens politikk vil føre til det motsatte. Vi kan gjerne finne noen gode metoder til å få milliardærene til å yte mer til «fellesskapet» ved en logisk skattepolitikk, men når det gjelder «vanlige folk», bør forskjellene i mange tilfeller økes og ikke minskes. Dette gjelder kanskje spesielt innen helsesektoren, der sykepleierne spesifikt må få bedre lønn og mer attraktive arbeidsvilkår.

Jacob Bergsland

Lege