Bitcoin: Penger, gull eller butikk med sjeldne tall?

Debatten om bitcoin har i stor grad handlet om det er gull eller gråstein. Kanskje kan det være interessant å se på det mer bedriftsøkonomisk. La oss derfor tenke oss bitcoin som en global virksomhet som er verdt mer enn det dobbelte av selskapene på Oslo Børs.

Antallet konkurrenter stiger kontinuerlig, siden all kompetanse som virksomheten er basert på, deles helt åpent med alle

Virksomheten er riktignok uten inntekter, har ingen ansatte, ingen ledelse og er etablert av ukjente. På den annen side utvikles og promoteres virksomheten av entusiaster uten at disse får betalt, og den har tiltrukket seg millioner av eiere og enormt med oppmerksomhet.

Virksomheten har aldri investert i noen produksjonsmidler eller eiendeler, men har en omfattende drift som krever at virksomheten hver dag gjør emisjon av nye eierandeler for over en kvart milliard kroner. Eierandelene gis til leverandører over hele verden, som kanskje har kostnader opp mot 200 millioner kroner hver dag for å dekke utført arbeid.

Virksomhetens forretningsidé er at eierandelene enkelt kan brukes til å kjøpe og selge varer og tjenester over hele verden, men dette er noe usikkert, blant annet på grunn av at virksomheten etter etableringen i 2009 har fått over 10.000 konkurrenter. Antallet konkurrenter stiger kontinuerlig, siden all kompetanse som virksomheten er basert på, deles helt åpent med alle.

Siden opprinnelig forretningsidé er usikker, mener mange at det er virksomhetens navn og posisjon – og dessuten en svært positiv historisk utvikling i prisen på eierandeler – som er grunnlaget for at verdien sannsynligvis vil stige videre.

Virksomheten er forutbestemt til å emittere færre andeler, og planlegger siste emisjon om cirka 120 år, med mindre entusiastene som utvikler virksomheten ombestemmer seg innen det. Det har skjedd tidligere at det er blitt uenighet om utviklingen, noe som har gjort at virksomheten er blitt delt.

Virksomhetens andeler omsettes på markedsplasser som gjerne drives av virksomhetens store eiere. Det er lite uavhengig kontroll med kjøp og salg av andeler, og markedsplassene er ikke regulert av offentlige myndigheter. Andeler deponeres ofte hos nettbaserte selskaper med til usikkert fundament, og det er ikke uvanlig at andeler glemmes bort eller stjeles.

Med så mange svake sider i et bedriftsøkonomisk perspektiv, er det rett og slett fantastisk at bitcoin har oppnådd noe nær verdensrekord i verdiutvikling for de tidlige eierne. For egen del følger jeg spent med på veien videre uten eierskap i bitcoin eller lignende, og uten et svar på om bitcoin er gull eller gråstein i det lange løp.

Tore Røraas

Partner i Analysys Mason