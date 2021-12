Melkeku eller avlshingst?

I stedet for melkeku, kan staten være en avlshingst som bidrar til å utvikle norsk næringsliv. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og havpolitikk. Regjeringen bruker allerede mer enn 4 milliarder kroner på Innovasjon Norge for å skape lønnsom næringsutvikling.

Selv om staten skal løse oppgavene selv, må prosjektledelse beherskes

Med dette som bakteppe, er det vanskelig å forstå at den samme regjeringen omtaler tjenestekjøp som en unødvendig utgift. Rådgivernæringen sysselsetter nærmere 130.000 mennesker og har en forventet vekst på 60 prosent de neste ti årene.

Regjeringen kan velge å se behovsoppfyllelse og næringspolitikk i sammenheng. I tillegg til å bruke næringslivet for å dekke egne behov, kan staten bidra til å utvikle eksisterende og nye næringer og skape arbeidsplasser med de samme pengene. På områder som eksempelvis samferdsel og helse finnes det i realiteten få andre kunder enn nettopp staten. Uten et hjemmemarked vil kompetansen forvitre, innovasjon og eksport ytterligere vanskeliggjøres.

Etter fiaskoen med forsøket på å utvikle pasientjournalen «Én innbygger – én journal» konkluderte Riksrevisjonen med at direktoratet ikke hadde styring på bruken av konsulentene og heller ikke tilrettela godt nok for overføring og oppbygging av kompetanse i egen organisasjon. Problemet var altså ikke at man brukte konsulenter, men hvordan man brukte dem. Kutt i bruk av konsulenter løser dermed ikke det underliggende problemet, nemlig svikt hos oppdragsgiver. Selv om staten skal løse oppgavene selv, må prosjektledelse beherskes. I tillegg må det bygges opp intern kompetanse på områder hvor mangel på kompetanse i arbeidsmarkedet allerede er et av de største problemene.

I stedet for å være et løsdriftsfjøs, kan staten velge å være et stutteri med avl og oppdrett av næringsliv. Det vil kreve en potent stat og et villig næringsliv.

Tore Frellumstad

Advokat i Abelia