Elektrifisering er en løgn

Det er ikke for å redusere CO2-utslippene norske myndigheter har besluttet å elektrifisere landet, det er for å kunne enkelt komme unna de territoriale EU-kravene for CO2-utslipp. Myndighetene vet at elektrifiseringen forverrer det globale CO2-utslippet.

Henning Flingtorp. Foto: Privat

Beslutningen ble tatt fordi det var så enkelt å gjennomføre. Bilavgiftssystemet for fossile biler i Norge var en åpen invitasjon til «genistreken»: Null avgift og momsfritak på elbiler satte hele karusellen i gang. Endelig kunne menigmann kjøpe seg en stor og flott bil, og det har han/hun gjort siden. Transportsektoren er utenfor kvotesystemet i EU, og elbilkarusellen gir således økonomisk gevinst.

Elektrifiseringen av Norge koster skattebetalerne betydelige beløp, både sett i lys av de store investeringskostnadene og de stigende strømprisene. Elektrifiseringen medfører, til alt overmål, en betydelig økning i globalt CO2-utslipp på grunn av økt kullforbruk.

Følgende tiltak må gjennomføres uten opphold:

Norge må eksportere mest mulig gass til Kontinentet. Dette vil redusere brenning av kull til generering av strøm. Forholdet med hensyn til CO2-utslipp mellom gass og kull er om lag 1:2.

Gasskraft er teknisk og utslippsmessig mye bedre enn kullkraft som balansekraft (balansekraften er et hovedproblem).

Vi må produsere mest mulig strøm fra for eksempel vindmøller, men være årvåkne for at det globale CO2-fotavtrykket for fabrikasjon og installasjon står i forhold til strømproduksjonen over tid. Økt produksjon av fornybar kraft er sammen med energisparing de viktigste tiltakene.

Det vil koste betydelige beløp, samt gi enorme CO2-fotavtrykk, å elektrifisere sokkelen, og som en uomtvistelig konsekvens «stjeler» vi fornybar kraft som også kunne vært eksportert

Norge må utnytte sine betydelige vannmagasiner (les: batterier), som genererer fornybar kraft, som forhandlingsgrunnlag overfor EU for å kunne fremskaffe en avtale som sikrer oss levelige og forutsigbare strømpriser. Norske vannmagasiner er en svært viktig og meget god balansekraft for energi fra sol og vind.

En riktig og godt fremforhandlet avtale med gode interesser for Norge skal medføre eksport av mest mulig overskuddskraft fra våre fornybare kraftkilder. Eksport av overskuddskraft er et godt bidrag til å redusere behovet for kullkraft og følgelig også redusere det globale CO2-utslippet.

Konsekvensen vil bli:

Reduserte globale CO2-utslipp.

Stabile og forutsigbare strømpriser.

Mer forutsigbare forhold for de som fortsatt ønsker å investere i norsk sokkel. Dette vil sikre enormt mange norske arbeidsplasser og norsk økonomi i mange år.

Gassen vi ikke brenner til generering av kraft til havs, blir i dag eksportert til et annet land og brent der. Det vil koste betydelige beløp, samt gi enorme CO2-fotavtrykk, å elektrifisere sokkelen, og som en uomtvistelig konsekvens «stjeler» vi fornybar kraft som også kunne vært eksportert.

Det samme gjelder det kolossale strømforbruket vi har planlagt til elbiler – denne strømmen ville, om den ble eksportert, også redusert bruken av kullkraft i Europa.

Debatten hadde vært mye enklere om vi hadde vært ærlige: Vi må stå frem og erkjenne at Norge utnytter fordelene av at EUs regelverk svikter, at vi reduserer våre nasjonale CO2-utslipp ved elektrifisering og at konsekvensen for Norges tilsynelatende lovlige behandling av EUs sviktende regelverk medfører betydelig økning av det globale CO2-utslippet. Dette kan ikke være EUs intensjon!

Henning Flingtorp



Ingeniør