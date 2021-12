Anmeldt og saksøkt av yrkesforeninger – hvorfor er innovasjon så skummelt?

For to uker siden ble advokatvurderingsplattformen Advokatguiden politianmeldt av den svenske advokatforeningen. Begrunnelsen fra Advokatsamfundet er at «advokat» er en beskyttet tittel, og at vi derfor ikke har lov til å bruke ordet i navnet vårt. I Norge er Legelisten.no indirekte saksøkt av Legeforeningen. Reaksjonene fra disse yrkesforeningene er besynderlige – og bekymringsverdige.

Jeg tror folk gjennomskuer politianmeldelsen for hva den er – et forsøk på å stoppe at Advokatsamfundets medlemmer skal bli rangert og vurdert av sine tidligere og eksisterende klienter

Advokatguiden er en guide til advokatbransjen – et sted der du kan finne en dyktig advokat nær deg. Vi har aldri påstått at vi tilbyr juridiske tjenester, og har ingen planer om å gå svenske (eller norske og danske) advokater i næringen. Å mene at vi lovstridig bruker en beskyttet tittel for å beskrive innholdet i vår plattform faller på sin egen urimelighet.

Jeg tror folk gjennomskuer politianmeldelsen for hva den er – et forsøk på å stoppe at Advokatsamfundets medlemmer skal bli rangert og vurdert av sine tidligere og eksisterende klienter. Advokatsamfundet hadde neppe vært mer positivt innstilt til Advokatguiden om den het Guide for juridiske tjenesteytere.

Jeg forstår at det kan oppleves som ubehagelig å bli kikket i kortene, men ønsker vi et åpent og transparent samfunn er dette noe vi alle må tåle – advokater så vel som snekkere, leger og alle andre som lever av å selge tjenester. Jeg opplever en uvilje blant advokatene til å omstille seg og omfavne ny teknologi og økt konkurranse fra yngre advokater og mindre byråer. I andre bransjer ønskes både teknologi og konkurranse velkommen fordi det betyr at bransjen som en helhet vokser, forbedrer seg og det skapes flere muligheter for bedriftene og for lokalsamfunnet.

Siden lanseringen av Advokatguiden i Norge i mai i fjor, har vi heldigvis fått god trening i å håndtere kritiske advokater. Blant annet har vi mottatt krasse e-poster fra en advokat som ble så rasende over en dårlig anmeldelse på Advokatguiden.no, at han truet sin tidligere klient med søksmål. Selv om vi tilbød oss å dekke saksomkostningene, endte klienten med å fjerne anmeldelsen fordi han ikke orket bråket. De fleste er redd advokater.

Man kan jo spørre seg om hvorfor akkurat advokater, i motsetning til hoteller, restauranter, snekkere, viner, musikere, filmer og mer, skal unntas for evaluering. Hva er det med disse yrkesforeningene som gjør de så redde for forandringer? Å nekte folket tilgang på denne informasjonen er å undergrave ideen om et fritt marked.

Vi i Advokatguiden tar selvfølgelig politianmeldelsen i Sverige med knusende ro, og ser frem til en grundig politietterforskning av de semantiske problemstillingene som saken berører. Samtidig føler vi oss nødt til å påpeke at vi ser på denne politianmeldelsen som nok et tydelig forsøk på å motarbeide transparens og etterrettelighet i advokatbransjen. Advokatsamfundet bør ha interesse av å bidra til mer åpenhet i bransjen, og ikke sette kjepper i hjulene for dette. Det tror jeg alle de dyktige og redelige medlemmene av Advokatsamfundet er enige i.

Erling Løken Andersen

Adm. direktør i Advokatguiden i Norge, Danmark og Sverige