Inngå avtaler direkte med strømselskapene

Vi erfarer at både familier og bedrifter sliter med skyhøye strømpriser. Regjeringen har foreslått noen øre i reduserte priser per kilowattime, men dette monner utrolig lite. Heller ikke målrettede tiltak for de som sliter vil være «målrettede» nok. Det er heller ikke alle som sliter med skyhøye priser som har krefter til å navigere i byråkratijungelen av støtteordninger. Det er både uetisk og irrasjonelt at myndigheter først innkasserer betydelige ekstrainntekter, for så å belaste byråkratiet med å vurdere søknader og tilbakebetalinger til noen utvalgte.

Hvorfor ikke heller inngå en direkte avtale med strømselskaper, hvor samfunnet tar en god andel av kostnadene før forbrukere får regningene? Man kan likevel spore til rasjonering av elforbruk ved at et minsteforbruk er rimelig, men hvor merforbruk har høyere kostnad. For industribedrifter kan det samme innføres.

Harald Furu

Oslo