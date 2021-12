Kraftige krafttak kreves

På nyttårsaften, om et par uker, går fristen ut for å ferdigstille mange av dagens realiserbare vindkraftutbygginger på land. NVE har i to år hatt stopp i all behandling av konsesjon for vindkraft. NVE avventer at Stortinget skal vedta et helt nytt konsesjonsregime for vindkraft, der alle saker skal behandles etter nye regler i Plan- og bygningsloven.

NVE utarbeider forslag til et nytt regime nå, men etter at NVE har lagt frem sitt forslag 31. mars 2022, skal det på høring, behandles og utredes av regjeringen og legges frem for Stortinget, som så skal vedta nødvendige lovendringer, som deretter skal iverksettes. Det vil i beste fall ta ett år. Trolig lenger.

Det er varslet at den nye konsesjonsbehandlingen kommer til å være mer omfattende enn i dag, med mer vekt på lokal forankring og naturhensyn. Bare det å søke om konsesjon kan ta mange år. Det vil derfor kunne gå fem til ti år før vi får noen nye store vindkraftverk på land.

Det er fortsatt mulig å bygge ut og oppruste deler av vannkraften. Dette er ikke de rimeligste prosjektene, og krever omfattende prosesser til både prosjektering, saksbehandling, utredning av konsekvenser samt selve utbyggingen. I tillegg er det tvilsomt om de fleste større utbygginger vil være lønnsomme etter dagens skatteregime for vannkraft.

Det er også mulig å oppgradere flere vannkraftverk, men det krever altså trolig endringer i skatteregimet

Mange politikere peker derfor på havvind som «redningen» for det fremtidige kraftbehovet. Problemet her er at vi ikke har et konsesjonsregime som er klart for å starte utbygging. Med dagens usikkerheter knyttet til både nettutvikling til havs og rammevilkår for havvindutbygginger, er det tvilsomt om den første norske havvindparken vil være ferdig utbygd før 2030.

Kraftutbygging er store og krevende prosesser som det er viktig at man bruker tid og ressurser på å planlegge, utrede og vurdere. Det betyr at vi kan ikke bruke mye tid på uenighet i politikken om hva vi skal satse på.

Det foreligger i dag vindkraftprosjekter som er omtrent klare til utbygging på land, men som er avhengig av å få forlenget fristen for idriftsettelse. Det er også mulig å oppgradere flere vannkraftverk, men det krever altså trolig endringer i skatteregimet. Det er videre mulig å realisere havvind i Norge raskere, men det vil kreve en betydelige kortere konsesjonsprosess. Antageligvis er det nødvendig å tilrettelegge for alt på en gang.

Ola Hermansen

Advokat i Advokatfirmaet Hjort