Kompliserte forenklinger?

Som bransjeorganisasjon for landets regnskapsforetak, er Regnskap Norge veldig glad for at både Stortinget før sommeren og regjeringen i sin plattform tallfester mål om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner i løpet av kommende fireårsperiode.

Se på hele forenklingsregnskapet – både hva som forenkles og hva som kompliseres – ved endring eller innføring av nye regler

Det er ikke første gang en regjering setter seg et konkret forenklingsmål, og gjennom årene er det gjort forenklinger for milliarder. Hvordan kan det da ha seg at vi stadig kan og må forenkle for nye milliarder? Jo, både fordi nytt regelverk stadig vedtas, og fordi det gjøres endringer i eksisterende regelverk – som blir mer komplisert og dermed mer ressurskrevende for næringslivet.

Dette er grunnen til at Regnskap Norge oppfordrer både regjering og storting til å rette søkelys på nettoregulering: Altså se på hele forenklingsregnskapet – både hva som forenkles og hva som kompliseres – ved endring eller innføring av nye regler.

Så vil noen kunne hevde at et slikt regnskap er vanskelig eller urettferdig å lage. Fra tid til annen kommer jo nytt regelverk som vi ønsker, selv om det innebærer en administrativ merbyrde. Regler knyttet til bekjempelse av hvitvasking er et slikt eksempel.

Dette mener Regnskap Norge ikke er noe problem. Tvert imot. Det er faktisk fint å få en oversikt både av regler som er forenklet eller fjernet, nye regler som er kommet fordi vi ønsker det, nye regler som er kommet eller eksisterende regler som er blitt mer kompliserte uten at det er god nok begrunnelse for dette. Forenklingsarbeid handler mye om bevisstgjøring, og ikke minst vurdering av nytteverdi sett i forhold til kostnad ved å etterleve regelen.

Det vil være revolusjonerende og kjærkomment om den sittende regjeringen aktivt bidrar til målrettet forenklingsarbeid. For å lykkes på en god måte må vi se på helheten og nettoreduksjon i administrative byrder for næringslivet.

Regnskap Norge bidrar mer enn gjerne i dette arbeidet!

Rune Aale-Hansen



Adm. direktør i Regnskap Norge