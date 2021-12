Hva kan Norge lære av bilindustrien?

Hurdalsplattformen har i seg mye industriell tenking. Det er ikke overraskende siden vår industrielle arv i stor grad er bygget på virksomheter som Hydro, Yara, Equinor og Elkem, som har eksportert temmelig generiske varer (olje, gass, aluminium, gjødsel og fisk) i et globalt marked hvor prisene er gitt. I denne rollen er norske produsenter henvist til pristakerrollen, hvor kostnadseffektivitet er et viktig konkurransevåpen. Rikelig tilgang på billig strøm har vært viktig for norsk industri. Men dette er ikke fremtiden.

Omstillingen av Norge, som inkluderer mindre oljeavhengighet, økt tjenestesektor, mer bærekraft og økt digitalisering, tilsier at tiden er perfekt for å vie verdiskaping for kundene større oppmerksomhet – en type verdiskaping som utløser økt etterspørsel, økt betalingsvilje og redusert priselastisitet.

Tor W. Andreassen. Foto: NHH

Mye endrer seg når varer eller tjenester kan bli digitalisert. Bøker og aviser leser vi på Kindle eller iPad. Møter og forelesninger skjer mer gjennom Teams eller Zoom. Klokker er omdefinert fra mekaniske tidsmålere til digitale helsemålere. Tesla, verdens mest verdifulle bilprodusent, er beskrevet som en iPad på hjul. La oss se på bilbransjen.

I bilbransjen er ikke konkurransefortrinnet lenger produksjon av mer avanserte og energieffektive bensin- eller dieselmotorer. I dag ligger konkurransefortrinnet i høyteknologiske løsninger, avansert software, kunstig intelligens (KI), sensorer og kameraer som tolker omgivelsene for autonom kjøring. Fossilt brensel er erstattet med fornybar energi.

For å heie på fremtiden, skapte vi i Norge elbilmarkedet i et samarbeid mellom staten og innbyggerne gjennom generøse incentiver. I november var andelen elbiler av nybilsalget i Norge 73,8 prosent. Dette viser at markeder kan bli skapt og at vi kan ta en posisjon.

Det er tre læringspunkter fra elbilmarkedet, ut over bærekraft, som har betydning for hvordan vi kan tenke på overgangen fra analog industri til digitale tjenester:

For det første kan en kunde velge å kjøpe, lease, leie eller ganske enkelt bare ha tilgang på en bil gjennom Uber, Hyre, eller Bildeleringen. Bil som en transporttjeneste – Mobility as a Service (MaaS) – har vokst frem som et reelt alternativ til å eie. Programvare som en tjeneste er et annet eksempel fremfor å eie.

For det andre er moderne biler datamaskiner på hjul, med innebygde sensorer og kameraer som gjør autonom kjøring og parkeringsassistanse mulig. Slik blir bilen en kunnskapsintensiv digital transporttjeneste. Internet of Things (IoT) kan gjøre de fleste analoge produkter smarte ved å knytte dem til internett.

For det tredje kan man via sensorer, kameraer, KI og 5G fange og behandle store mengder data om bilen og sjåføren i sanntid. Dette er bruksdata som produsentene kan bruke til preventivt vedlikehold, de kan selge dataene til forsikringsselskaper eller bruke dem til innovasjoner.

I 2010 var listen over verdens ti mest verdifulle selskaper dominert av kapitaltunge industrivirksomheter med mange ansatte. Bedriftskunder (B2B) var målgruppen. I 2021 er ni av ti virksomheter på den samme listen kapitallette, digitale, tjenesteytende virksomheter med få ansatte. Sluttkunder (B2C) er målgruppen.

På ti år har verdens mest verdifulle virksomheter gått fra produksjon av varer til produksjon av kunnskapsintensive, digitale tjenester. På ti år har verden gått fra verdiskaping basert på råvarer til verdiskaping basert på data om sluttkunder. Hva vil de neste ti årene by på? Følgende to prediksjoner virker trygge:

Norske virksomheter vil med digitalisering, KI, IoT, og 5G utvikle seg fra B2B til B2B2C for å nyttiggjøre seg av kunder og bruksdata i verdiskapingen.

Med AI-fabrikker som fundament, vil fremtidens næringsliv i større grad være bygget på kunnskapsintensive digitale tjenester.

Tor W. Andreassen

Professor og leder av DIG-senteret ved Norges Handelshøyskole (NHH)