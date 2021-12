Misledende om strømstøtte

Redaktør Trygve Hegnar skriver 15. desember en lederkommentar rundt SVs oppgulp om den foreslåtte kompensasjonsordningen for strømprisene. Ham om det. Litt verre er da at den rosende beskrivelsen redaktøren selv gir av den foreslåtte ordningen tyder på at han ikke har satt seg inn i hva forslaget dreier seg om.

Om disse kWh er kjøpt for 5 kroner stykket på den dyreste tiden eller for 50 øre om natten, er det ingen som spør om

Vi må gripe tak i den uriktige oppfatningen av at regjeringen vil kompensere for 50 prosent av det du må betale ut over 70 øre pr. kWh på strømregningen.

For om disse kWh er kjøpt for 5 kroner stykket på den dyreste tiden eller for 50 øre om natten, er det ingen som spør om. I stedet logger man den gjennomsnittlige spotprisen per måned ved å slå sammen alle timesatser i løpet av døgnet og dele på 24. Da får du gjennomsnittspris per dag. Deretter oppskaleres dette regnestykket for hele måneden, og du får et uttrykk for det man kaller «gjennomsnittlig spotpris».

Merk da at dette er gjennomsnittsprisen for ditt abonnementsområde den aktuelle måned som tidsenhet. Det er IKKE gjennomsnittsprisen for hver kWh som faktisk er solgt i samme periode til alle abonnentene. Dette er derfor et uvektet tall, som ikke hensyntar at du må bruke strøm på den tid av døgnet når det er dyrt og ikke når det er billig og du sover. For det gjennomsnittstall for spotprisen som da fremkommer, skal ditt kWh-antall multipliseres med det som er over 70 øre og så deles på 2, pluss moms og energiavgift. Dette blir da ditt fradrag på brutto strømregning.

Skulle det vært slik reklamen sier om refusjonsberegningen, ville utregningen skjedd ved at man for den aktuelle måned talte opp alle kroner som kom inn i strømbetaling, og så delte dette med det kWh-antall som var solgt for denne prisen. Men det gjør man altså ikke. Symboler er nok viktigere enn kompensasjon for folks faktiske utgifter.

Mathias B. Dannevig



Lier