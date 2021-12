Velg helsepersonell i stedet for soldater

Utfordringene med vaksinekapasitet kommer ikke overraskende på oss som arbeider innenfor helsesektoren. Bedriftshelsetjenesten har siden mars tatt til orde for at det må på plass en mer varig løsning som sikrer en effektiv vaksinering i Norge, fordi vi ikke vet behovet for vaksine fremover. Vi var derfor glade når statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen mandag kveld nevnte bedriftshelsetjenesten og andre private helseaktører som mulige bidragsytere i vaksineringen. Stor var derfor forundringen da man forsto at regjeringen tenker at Forsvaret skal få tilgang til bedriftshelsetjenestenes helsepersonell for å kunne gjennomføre dette.

Organiseringen og vaksinering mot influensa gjøres i dag av bedriftshelsetjenester, fastleger og apoteker. Det samme oppsettet bør brukes for covid-19-vaksine allerede nå

Etter å ha fulgt covid-19-virusets utvikling og utrullingen av vaksiner, kan vi nå slå fast at et usikkerhetsmoment er hvor ofte nordmenn må ta vaksine for å unngå å overbelaste norske sykehus. Det vi derimot vet, er at vi må komme over i en normalsituasjon, der vaksineringen blir en like naturlig del av helsetilbudet som influensavaksinen. Å organisere dette kan ikke være Forsvarets oppgave.