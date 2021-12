Norske planer for grønt hydrogen på ville veier?

Det foreligger mange planer for produksjon av grønt hydrogen. EU-kommisjonen setter følgende krav:

Hydrogenet skal produseres av elkraft ved elektrolyse.

All elkraft må komme fra fornybare kilder.

Produksjonen skal kun skje fra fornybare energikilder som ellers ikke ville blitt utbygd og tatt i bruk. I tillegg kan ikke produksjonen fortrenge annen aktivitet som ellers ville hatt nytte av den samme energien.

Endre Haraldseide. Foto: Privat

Disse betingelsene må gjelde uavhengig av formelle krav. Hvis ikke blir det opp til enhver spekulativ opportunist å kalle sitt hydrogen for grønt.

Hentes elkraft fra det norske strømnettet for å produsere antatt grønt hydrogen, blir utslippet 16 kilo CO2 per kilo H2. Dette skulle vært nær null. Det går med 50–55 kWh per kilo H2.

Tradisjonelt er den store, stygge ulven hydrogen produsert ved reformering av naturgass – såkalt grått hydrogen. Det har bare halve utslippet av det antatt grønne.

Årsak: Når hydrogen produseres på eksisterende grønn elkraft (norsk vann- og vindkraft), tappes «kraftpoolen» for denne, men erstattes med blandingskraft fra Europa. Denne har et CO2-avtrykk på 300 g/kWh. Ved eksport sparer EU et tilsvarende utslipp per kWh. Importert kraft har samme CO2-avtrykk. Når vi er i et felles nettverk, får all tilførsel eller uttak av kraft følger for utslipp av klimagasser. Dette er det samme dilemmaet som elektrifisering av sokkelen og relaterte landanlegg møter.

Jeg kan ikke se at denne kunnskapen er dominerende hverken i miljøene som planlegger produksjon av «ekte grønt» hydrogen eller hos våre politikere.

Hydrogen er en dårlig energibærer. Elektrisiteten må, når den kan, alltid brukes direkte. Er ikke dette mulig, må batteridrift vurderes. Siste alternativ er i form av hydrogen, og i særdeleshet i flytende form.

Fra elektrisitet til hydrogen og tilbake til elektrisitet via brenselceller, blir tapet minst 50 prosent.

Energien i flytende hydrogen kan lett bli fem ganger dyrere enn den er i den opprinnelige elkraften benyttet direkte. Nedkjølt til væskeform, vil cirka 75 prosent av energien gå tapt. Dette er et problem for tungtransport og skipstrafikk som fordrer høy energitetthet. Redningen kan være ammoniakk produsert på grønt hydrogen.

Det er ikke sikkert at hydrogen kan fraktes sammen med naturgass i eksisterende rørledninger. Utgifter til komprimering eller for tap ved avdamping fra hydrogen i væskeform er usikre. Flere metaller blir påvirket og mister sin struktur og utsettes for sprekkdannelse.

Vi trenger en nasjonal strategi for produksjon av grønt hydrogen etter IRENAs normer, men uten å belaste norsk natur med flere vindturbiner. Da går den «grønne vinninga» opp i spinninga. Ekstra utbygging av elvekraft og bedre utnyttelse av produksjonskapasiteten i perioder uten alternativ anvendelse, når magasinene er fulle, er mulig.

Endre Haraldseide

Cand. agric.