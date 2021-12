Hadde du satset sparepengene dine på råd fra en robot?

Vi sparer og investerer stadig mer i Norge, og bankene melder om sterk vekst i fondssparing. Robotrådgivere og kunstig intelligens (AI) kan være av stor verdi i oppdraget å bringe mer avanserte sparemetoder til alle.

Anette Gjerde Andersen. Foto: Accenture

En finansiell robotrådgiver er en digital plattform som gir spareråd til kunder med minimalt til ingen menneskelig støtte. Rådet er basert på data som økonomiske faktorer, preferanser, markedsdata og mer, prosessert gjennom en AI-drevet eller algoritmisk modell. Robotrådgivere kan så gi råd om anbefalte fond, porteføljedistribusjon og forventet avkastning.

Mange robotrådgivere på det norske markedet er basert på algoritmer som gir en anbefaling til kunden ut fra en nøyaktig beskrivelse for hvordan dataene skal analyseres. Disse kan med andre ord ikke gi bedre råd enn det algoritmen er designet for. Det virkelig store potensialet ligger i AI-drevne robotrådgivere. Disse lærer kontinuerlig ettersom de får mer data, og kan dermed stadig forbedre sine spareråd.

Smart finansiell sparing er ikke lenger forbeholdt de få

AI-drevne robotrådgivere har potensial til å bringe skreddersydd finansiell rådgivning til alle, for en lavere kostnad. Men – det er også risikoer ved å ta i bruk AI i slike tjenester, noe flere organisasjoner har erfart. Apple og Goldman Sachs ble anklaget for kjønnsdiskriminering for sine virtuelle kredittkort da flere ektepar opplevde at menn fikk 10–20 ganger mer kreditt enn kvinner, selv om kvinnene hadde høyere kredittscore. Amazon sluttet å screene jobbsøkere ved bruk av AI-løsningen sin etter at de oppdaget at den diskriminerte mot kvinnelige søkere.

Det er ikke uten grunn at man i bransjen sier «with great AI, comes great responsibility». For å sikre tillit til AI-drevne løsninger må utviklerne være nøye på hvordan modellen designes, hva slags data den læres opp på og hvordan den kontinuerlig testes. Kjønnsdiskrimineringen til Amazons AI-drevne rekrutteringsmodell var en konsekvens av at den var lært opp på historiske datasett av tidligere ansettelser hvor det var flest menn.

Ved å være klar over utfordringene kan vi ikke bare håndtere dem, men også skape bedre kundeopplevelser og hjelpe flere forbrukere med å spare smartere. Robotrådgivere kan også nå autoriseres på lik linje med menneskelige finansielle rådgivere. Sbanken ble eksempelvis i 2021 den første banken med en robotrådgiver autorisert av Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut).

Smart finansiell sparing er ikke lenger forbeholdt de få. Det store spørsmålet forblir om forbrukerne vil ha tillit til løsningene og faktisk vil ta dem i bruk.

Anette Gjerde Andersen

Ledelseskonsulent i Accenture Norge