Kinas mineralmonopol må utfordres

Klimakampen og kampen om global teknologisk dominans krever tilgang på kritiske mineraler. Overgangen fra brun til grønn økonomi gjør oss avhengig av nye energiformer og mineraler. Det finnes ingen tvil om at vi trenger mer mineraler for å utvikle den mye mer avanserte teknologien som skal til for å erstatte dagens forurensende teknologi.

Anita Helene Hall. Foto: Norsk Bergindustri

Den forventede økningen av mineralbehovet er enormt: Det internasjonale energibyrået (IEA) slår i en studie fast at mineralbehovet for grønne energiteknologier minst må firedobles fra 2020 frem til 2040 hvis vi vil nå klimamålene våre. For enkelte mineraler venter IEA en enda større økning: omtrent 20–25 ganger for grafitt, kobber og nikkel. For sjeldne jordarter (REE) syvdobles antageligvis behovet.

Flere av disse mineralene finnes kun et fåtall steder i verden, deriblant Kina. Men heldigvis sitter også Norge på verdifulle forekomster som kan bidra til Europas og verdens forsyningskjeder. Dette innebærer store muligheter for landet hvis vi tar de riktige grepene.

Mineraler av kritisk betydning for den digitale og avkarboniserte økonomien er geografisk konsentrerte. Dette har utløst et kappløp om å sikre seg tilgang til disse kritiske ressursene. Ifølge European Raw Materials Alliance (ERMA) eksporteres 16.000 tonn sjeldne jordarter permanentmagneter fra Kina til Europa hvert år, og dette representerer omtrent 98 prosent av EU-markedet. Industriell innovasjon og produksjon er ikke lenger forbeholdt OECD-land som USA, EU-landene og Japan. Kinas økonomiske ambisjoner og kontroll over viktige forsyningskjeder har endret spillet.

Det tas grep ute i Europa. EUs handlingsplan for kritiske råvarer ble lansert i fjor høst. Europas forsyningssituasjon for mineraler generelt, herunder sjeldne jordarter, er meget kritisk.