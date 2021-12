Med rekordgebyret på 65 millioner kroner mot LGBTQ-appen Grindr 13. desember i år, tar datatilsynet av seg silkehanskene. Datatilsynet mener Grindr har brukt opplysningene til homofile, lesbiske og andre seksuelle minoriteter uten lovlig samtykke. På samme måte som Facebook og andre superlønnsomme selskaper tjener Grindr mye penger på å videreselge personopplysninger til annonsenettverk. Målet er å selge reklame til best mulig segmenterte målgrupper.

Fordi en konto i Grindr i praksis viser medlemmets seksuelle legning, anses informasjon om medlemskap i Grindr som sensitive

Kristin Haram Førde. Foto: Bull & Co Advokatfirma

Datatilsynet mener samtykkene Grindr benytter er ugyldige. Hovedgrunnene er at brukerne avgir samtykke for alle formål under ett, at samtykket ikke er frivillig, at informasjonen er for dårlig og at opplysningene er sensitive. Det vil si at brukerne burde hatt mulighet til å takke ja til noe, og nei til andre ting. Fordi et samtykke var nødvendig for å få tjenesten levert, var samtykket i realiteten tvunget, mener Datatilsynet. Grindr hadde heller ikke oppgitt navnet på alle annonsenettverkene som mottok opplysningene, eller de selskapene disse igjen videreformidlet opplysningene til.

Fordi en konto i Grindr i praksis viser medlemmets seksuelle legning, anses informasjon om medlemskap i Grindr som sensitive. Dermed skjerpes kravene til samtykke ytterligere. Med forfølgning og diskriminering av seksuelle minoriteter i mange land er det lett å forstå. Men det er i dette samtykkekravet problemet for selskaper finansiert av moderne reklame ligger.

Dersom de samme 73 prosentene hadde nektet Grindr sine samtykker, kunne det få katastrofal virkning. Innhenting av lovlige samtykker ville ta kvelertak på lønnsomheten og knuse aksjekursene

Dilemmaet består i at dersom Grindr og lignende selskaper spør om samtykke, med god informasjon og reell mulighet til å velge, vil de fleste av brukerne takke nei til at sine verdifulle persondata videreselges. Datatilsynet viser til sin personvernundersøkelse der 73 prosent av brukere var negative til at persondata blir brukt til målrettet reklame.

Dersom de samme 73 prosentene hadde nektet Grindr sine samtykker, kunne det få katastrofal virkning. Innhenting av lovlige samtykker ville ta kvelertak på lønnsomheten og knuse aksjekursene. Selskapene selv vil fremheve at også tjenestene ville lidd og kostnadene økt for brukerne.