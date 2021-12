Nkom søker testpiloter til 5G

Aktørene har også en plikt til å levere tilbud på nett og tjenester hos de næringsaktørene som ber om det. Nkom tror at dette vil løse svært mange behov. Ikke minst tror vi at leveranse av spesialløsninger blir et viktig forretningsområde for de som skaffet seg frekvenser i auksjonen og som bygger nett. Innovasjon av nye løsninger og tjenester vil skje nettopp gjennom disse spesialløsningene, eller ved utleie av frekvenser til aktører som ønsker å bygge helt separate løsninger for sitt geografiske område.

Nkom inviterer nå i tillegg til å teste ut og levere 5G-tjenester uten å gå veien om mobiloperatørenes tildelte frekvenser. Industri og næringsliv kan søke direkte til Nkom om tilgang til frekvenser til lokale nett. Frekvensbåndet vi her snakker om, 3,8–4,2 GHz, er et bånd som inngår i 5G-standarden og som benyttes blant annet i USA og Japan. Utstyrstilgangen blir dermed god.

I Europa har Storbritannia lagt til rette for 5G-bruk i dette båndet, og vi ser at andre land signaliserer det samme. EUs medlemsland har begynt å peke på båndet som en sterk kandidat for lokale frekvenstillatelser, og Norge ligger nå helt i tet med å tilrettelegge for bruk i dette båndet.

Vi vet at flere norske aktører har gryteklare prosjekter som de ønsker å teste ut og realisere. Nkom ønsker samarbeid med aktørene så de raskt kan komme i gang med testing. Resultatene av testingen skal vi bruke til å få på plass reguleringen for tildeling av tillatelser i dette frekvensbåndet. Dermed kan norske selskaper være blant de første i Europa og verden som kan starte å utvikle innovative 5G-løsninger for industri og andre virksomheter i dette frekvensbåndet.

Alle bransjer trenger forutsigbare rammevilkår. Nkoms 5G-frekvensauksjon sørger for stabil tilgang til frekvenser for mobiloperatørene som skal bygge landsdekkende nett. Samtidig blir de ilagt en tilgangsforpliktelse slik at andre aktører sikres tilgang til spesialløsninger i 5G. Og i tillegg lanserer vi altså nå en løsning for direkte frekvenstilgang hos Nkom som skal gjøre det enkelt å få tilgang til spektrum for 5G. Denne kombinasjonen av virkemidler mener vi legger forholdene veldig godt til rette for fremtidens Norge og bærekraftig innovasjon gjennom 5G.

Nkom inviterer til spennende muligheter for de som melder seg som testpiloter for innovasjon med bruk av 5G-frekvenser. Her er det bare å ta kontakt!

John-Eivind Velure



Avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)