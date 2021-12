Vi trenger mer oljeleting

Norsk olje- og gassindustri går da gode tider i møte. Utsagnet fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om at det ikke er behov for å finne nye olje- og gassfelt blir da mer og mer virkelighetsfjernt. Det mange ikke ser ut til å ha fått med seg er at utsagnet var betinget av at alle klimagassutslipp ble stoppet før 2050. De som tror på den spådommen bør orientere seg litt om IEAs scenarier for klimagassutslipp de siste 15–20 årene.

Skjebnens ironi hadde det til at Storbritannia måtte ta i bruk noen av sine ellers utfasede kullkraftverk under selveste klimatoppmøtet i Glasgow

La oss for eksempel se på deres analyse i World Energy Outlook (WEO) i 2012. Den gangen gikk klimamålet ut på å begrense konsentrasjonen av kulldioksid i atmosfæren til 450 ppm (parts per million). Ifølge den utslippsbane som var forenlig med det, skulle utslippene av kulldioksid være godt under 35 gigatonn i 2019 og fallende. I stedet ble de godt over 35 gigatonn og økende, hadde det ikke vært for coronapandemien.

Sannsynligheten for at net-zero-banen de presenterte i 2020-utgaven av WEO blir realisert, er antagelig like stor. Dette årets utvikling peker i hvert fall ikke i den retning. Det selvsamme IEA tror at verdens kullforbruk vil ha økt med 6 prosent i år og aldri vært større. Kina og India, som på klimakonferansen i Glasgow reserverte seg mot det foreslåtte vedtaket om å fase ut kull, er ansvarlig for to tredjedeler av verdens kullforbruk, det fossile brenselet som slipper ut mest kulldioksid.

Andre og kanskje mer edruelige institusjoner har også sine analyser av energibehovet pr. 2050. En av dem er International Energy Outlook fra den amerikanske Energy Information Administration. De ser for seg økende utslipp av kulldioksid frem til 2050. Om leting etter nye reserver sier de følgende:

«For å møte økt etterspørsel, må verdens land øke sin letevirksomhet (for å finne nye ressurser), bore flere brønner (for å utvinne nye og eksisterende funn), og stole på teknisk fremgang (for å få ut mer av eksisterende reserver).»

Av en eller annen grunn synes norske medier å være lite kjent med denne analysen, og ikke har jeg sett denne konklusjonen gjengitt noen steder.

Rögnvaldur Hannesson

Professor emeritus ved Norges Handelshøyskole (NHH)