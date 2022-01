Pipe og ildsted er viktig for beredskapen

Fjerning av krav om skorstein i småhus har ikke bare et klimaaspekt, men også et sikkerhets- og beredskapsaspekt, understreker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i sin høringsuttalelse til forslaget fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) om å fjerne kravet i byggteknisk forskrift om skorstein.

Ved brudd på strømforsyning er mulighet for fyring et av få alternativer som kan gi trygg og god oppvarming av hjemmet. I dagens situasjon med høy strømpris og fare for strømrasjonering til våren, er også mulighet for fyring av betydning for de utfordringene som kan komme, uttaler DSB.

DIBK begrunner sitt endringsforslag med at skorstein i et småhus bidrar til at det er vanskeligere å oppnå kravet til tetthet og til kuldebro som påvirker varmetapet, i tillegg til at byggekostnadene øker når det er krav om at småhus skal ha skorstein. Endringsforslaget begrunnes videre med at det oftest er mulig og ikke spesielt kostbart å etterinstallere pipe i et småhus dersom det senere vil bli behov for ildsted.

Det er imidlertid når hendelsen oppstår at behovet for alternativ oppvarming inntrer, slik også DSB bemerker i sin høringsuttalelse.

I Norge er det viktig med sikkerhet for muligheten til å oppvarme boliger, og denne vinteren har gitt temaet fornyet interesse med bakgrunn i de høye strømprisene. Gjeldende byggteknisk forskrift innebærer at de boligene som omfattes av forskriften, har flere alternativer for oppvarming, noe som blant annet er viktig i et beredskapsperspektiv.

Gjeldende byggtekniske forskrift gjør unntak fra krav om skorstein dersom boenheten oppføres med vannbåren varme eller oppfyller kravene til passivhus.