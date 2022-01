Den såkalte «strømkrisen» har satt store deler av Norges befolkning i kok, og som vanlig prøver visse politikere å bruke krisen til støtte for egne politiske standpunkter og beskrive scenarier som ligner konspirasjonsteorier: Sosialistene klandrer markedet, mens nasjonalistene i Senterpartiet klandrer EU og utenlandskablene. De mer radikale sosialistene i SV og Rødt bruker strøm- og gassprisene til å understøtte sin propaganda om «Forskjells-Norge».

Hvem er det som får alle disse inntektene fra norske naturressurser, som inkluderer strøm, gass, olje og fisk? I den grad ressursene utvikles av private, er høye priser selvsagt bra for de private bedriftene, mens fellesskapet får glede av økte skatteinntekter.

Når ressursene er helt eller delvis offentlig eiet, blir inntektene i stats- og kommunekasser enda høyere, og i dagens situasjon er kontantstrømmene enorme. Dette rammer imidlertid lavtlønnede med høyt energiforbruk.

Problemet burde være ganske enkelt å løse dersom det offentlige ville la mer av disse inntektene tilfalle de egentlige eierne, den norske befolkningen.

Hvis vi aksepterer at vi som borgere i Norge er eiere av naturressursene og at utbyttet i stor grad skal komme den enkelte til gode, blir løsningen enklere.

En høy strømpris vil føre til at det brukes mindre strøm, at mer kan eksporteres og at profitten kan deles ut til eierne

Logisk sett er høy strømpris et gode for Norge, i likhet med høy pris på olje og laks. En høy strømpris vil føre til at det brukes mindre strøm, at mer kan eksporteres og at profitten kan deles ut til eierne, altså oss nordmenn. De som bruker mye strøm, vil relativt sett få mindre hvis fordelingen mellom «eierne» deles likt, og dette vil føre til en overføring av penger til de som har minst, fra de som bruker mye strøm, slik som de «slemme milliardærene» som har store boliger, hytter ved sjøen og på fjellet og tilsvarende høyt strøm- og energiforbruk.

Men istedenfor å sende likepålydende sjekker til alle norske borgere, velger regjeringen å bruke noe av ekstrainntektene til å subsidiere strømprisen – noe som vil bidra til å holde prisen høy. Våre politikere er dessverre blitt altfor glade i å bestemme over hvordan fellesgodene disponeres; i 2020 ble over 60 prosent av nasjonalproduktet disponert av våre politikere. Disse bruker pengene på å finansiere verdens største administrasjon per capita. Denne ønsker de nå å ekspandere videre ved å overta private virksomheter i helse- og utdanningssektoren.

Det er nok for lengst på tide å skule til USA, der staten har sendt sjekker til alle amerikanere under coronakrisen, noe som har bidratt til å opprettholde arbeidsplasser og konsum. Dette burde være enklere å gjennomføre i Norge, som i motsetning til USA har overskudd i statsbudsjettene. Slike sjekker vil i motsetning til subsidier hjelpe de med lave inntekter, minske forskjellene, senke strømforbruket og hjelpe klimaet ved at mer strøm kunne selges på markedet.

Lege