«Det er vanskelig å spå – især om fremtiden», er det noe som heter. Realiteten er at de fleste av oss, eksperter inkludert, aldri treffer når vi spår. Og teknologiens økende effekt på samfunnsutviklingen, har ikke gjort det enklere å spå heller. Tvert i mot.

Men det finnes unntak til regelen. Spådommer om økning av cyberangrep har truffet godt. Samtidig har vi også bommet grovt. Cybersikkerhetsbransjen har vært for konservative i spådommene, i tillegg har mange av oss spådd at cybersikkerhet ville bli tatt mer på alvor. Det har tross alt ikke manglet på verken spådommer eller advarsler. Bare i løpet av første halvår i 2021, blokkerte bare vi i Trend Micro nærmere 41 milliarder cyberangrep for våre kunder. Det er 50 prosent flere angrep enn samme periode 2020.

Den positive konsekvensen er at 2022 ser ut til å bli året da cybersikkerhet blir behandlet som forretningskritisk suksessfaktor

Karianne Myrvold. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Løsepengevirus var blant de cyberkriminelles favoritt i fjor. Angrepsmetoden har også preget nyhetsbildet gjennom 2021, med over en dobling av antall nyhetssaker siden 2020, ifølge Retriever. Året startet med løsepengeviruset mot Østre Toten kommune og ble avsluttet med løsepengeviruset mot Nordic Choice, Nortura og Amedia.

Pandemien har også satt sitt preg på cybersikkerhetsåret, som har bidratt til å akselerere den digitale transformasjonen og industri 4.0. Cyberkriminelle har kapitalisert i stor grad på den eksplosive veksten av nye angrepsflater. Den positive konsekvensen er at 2022 ser ut til å bli året da cybersikkerhet blir behandlet som forretningskritisk suksessfaktor.

Jeg tror virksomheter vil møte nye utfordringer relatert til nye og mer omfattende personvernregler, som for eksempel Schrems II, samt nye krav til hvordan en hybrid arbeidsstyrke skal beskyttes

Skal jeg våge meg inn på konkrete spådommer for 2022, er noen spådommer sikrere enn andre. Jeg tror virksomheter vil møte nye utfordringer relatert til nye og mer omfattende personvernregler, som for eksempel Schrems II, samt nye krav til hvordan en hybrid arbeidsstyrke skal beskyttes. Konsekvensene av at de større virksomhetene er i ferd med å skaffe seg (forholdsvis) god kontroll over egen cybersikkerhet, er at de cyberkriminelle i større grad vil ta i bruk automatiserte cyberangrep-som-en-tjeneste mot SMB virksomhetene. Resultatet av at mange av oss vil jobbe hjemme i 2022, vil være en sterk vekst av løsepengevirus målrettet mot skyløsninger og datasentre. I 2022 vil globale forsyningskjeder ikke bare slite med manglende tilgang på teknologi og containere, men også med cyberangrep. Bilene, som i stor grad blir koblet til internett, vil generere mye data som vil representere nye inntektskilder for bilprodusentene og nye angrepsflater for cyberkriminelle.

2022 spår jeg blir året hvor virksomhetene får tilgang til nøkkelferdige løsninger som vil forenkle cybersikkerheten og tilrettelegge for den digitale transformasjonen. «Sårbarhets-jegere» på jakt etter pengepremier og medieoppmerksomhet, vil avsløre rekordmange sårbarheter. Resultatet vil være at 2022 blir det året hvor vi virkelig slo tilbake mot de cyberkriminelle.

Karianne Myrvold



Kommunikasjons- og markedssjef i Trend Micro