Noen saker på Nordstrand i Oslo har reist debatt om rimeligheten av at kommunen opprettholder slike eldre krav mot dagens boligeiere. Politikerne ønsker fortetting for å sikre bygging av nok boliger, og kommuneplanen legger til rette for dette.

At naboene på sine fullt utbygde eiendommer skal ta deler av regningen for en fortetting politikerne ønsker og utbyggerne tjener på, er vanskeligere å forstå

Vi må tåle at byen vokser, også i vårt eget nabolag. At utbyggerne må bidra til finansiering av infrastruktur som deres tiltak krever, anses av de fleste som rimelig.

Men at naboene på sine fullt utbygde eiendommer skal ta deler av regningen for en fortetting politikerne ønsker og utbyggerne tjener på, er vanskeligere å forstå. Vel er det slik at naboene i mange år har nytt godt av en midlertidig dispensasjon fra et krav om å opparbeide en bredere vei, men der det har gått 50–100 år siden denne dispensasjonen ble gitt, oppleves nok sammenhengen mellom fordelen ved dispensasjonen og pengekravet utløst av fortettingen løs.

Reglene har vært nokså uforandret siden 1924. Samtidig har andre deler av plan- og bygningsloven utviklet seg. Vi har fått bestemmelser om rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler som begrenser hvilke kostnader som kan pålegges utbyggere i transformasjonsområder gjennom krav til nødvendighet, forholdsmessighet og saklig sammenheng. Tilsvarende rettslige rammer gjelder ikke ved tilbaketrekking av dispensasjoner etter gamle veierklæringer. Dette henger dårlig sammen.

I forslaget til såkalt områdemodell (sendt på høring 30. juni 2021) har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (som nå heter Kommunal- og distriktsdepartementet) lagt opp til at tinglyste krav mot naboeiendommer av hensyn til samfunnsutviklingen kun skal ha en varighet på 20 år. I sin høringsuttalelse (Byrådssak 1134/21) fremholder Oslo kommune at de vanskelig kan vurdere hva som er nødvendig og forholdsmessig så langt frem i tid, og at varigheten derfor bør kortes ned.

Spørsmålet er da om veierklæringer fra fortiden bør gi kommunen rett til å sende regning for dagens politisk ønskede fortetting til nabolaget

Slik kunne kommunen like gjerne ha resonnert når det gjelder gamle veierklæringer: Er de eldre enn et gitt antall år, er de så gamle at de ikke lenger bør påberopes av hensyn til samfunnsutviklingen. Men da vil kommunen samtidig gi fra seg en mulighet til privat veifinansiering. Utbyggers bidrag vil jo følge de oppdaterte reglene og være begrenset av hva som er nødvendig og forholdsmessig. Spørsmålet er da om veierklæringer fra fortiden bør gi kommunen rett til å sende regning for dagens politisk ønskede fortetting til nabolaget. Eller om det er på tide med en oppdatering.

Anne Sofie Bjørkholt

Partner i Advokatfirmaet BAHR