Utbygger kan måtte betale for veien selv

I mandagens utgave av Finansavisen har Annie Sofie Bjørkholt i BAHR et innlegg om at nabolag ufrivillig kan bli nødt til å betale for naboens utbygging hvis det utløser veioppgraderingskrav fra kommunen.

Bjørkholt problematiserer dette på en god måte, og tar opp et viktig spørsmål. Det hun imidlertid ikke kommer særlig inn på, er politikernes muligheter her. I Tvedestrand har vi til vanlig den policy at utbygger skal bekoste en eventuell oppgradering alene – i utgangspunktet helt uavhengig av andre historiske avtaler eller dispensasjoner som ligger i bunn, selv om ingen regel er uten unntak.

For kommunen har tilnærmet all makt i byggesøknader. Da vet utbygger allerede tidlig i søkeprosessen om dette kravet og kan ta det med i sin kalkyle om det lønner seg eller ikke å bygge ut. Vi kan se bort i fra dette i større felt og lignende, men da blir det en sak mellom kommunen og utbygger. Så her kan innbyggere i andre kommuner komme i forkant. De kan utfordre politikerne om hvilke krav de vil sette til utbygger allerede i planprosessen i slike nabolagsutbygginger.

Yngve Werner Monrad

Kommunestyrerepresentant i Tvedestrand (uavhengig)