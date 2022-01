Nei, firmahytte er ikke hva IT-konsulentene etterspør

Finansavisen hadde mandag 10. januar en stor artikkel om konsulentbransjens nye metoder for å tiltrekke seg, og beholde, talenter. Ifølge artikkelen er fjellhytter, feriehus i Spania eller flotte villaer i Oslo det nye trekkplasteret. Her er vi helt uenige. Istedenfor å ha denne typen umoderne belønning, bør IT-selskapene heller sørge for å betale konsulentene godt nok og tilby dem spennende nok arbeidsoppgaver som gir personlig utvikling.

Vi er de første til å anerkjenne at hele IT-konsulentbransjen har den samme utfordringen – nemlig å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Denne utfordringen er bare blitt større gjennom pandemien, ettersom digitaliseringen av både offentlig og privat sektor har eskalert.

En undersøkelse gjort av bransjetidsskriftet kode24 i 2021 viser at firmahytte kommer langt nede på listen over hva IT-konsulentene ønsker seg fra en arbeidsgiver. Mer fleksibilitet, faglig utvikling og mulighet til å jobbe hjemmefra er ting som fremheves av IT-konsulentene, i tillegg til at lønns- og kompensasjonsordningene selvfølgelig må være på plass.

På mange måter er IT-konsulentselskapenes firmahytter en dårlig unnskyldning for å ikke betale IT-konsulentene godt nok. Og her er det nok mange konsulenthus som blir svar skyldig. På Finansavisens liste over Norges 500 største IT-selskaper var det svært mange konsulenthus, og det er skapt betydelige aksjonærverdier de siste årene. Og verdiene er skapt uten at de ansatte nødvendigvis har tatt del i denne veksten.

Ifølge Teknas lønnsstatistikk i 2020 tjener en som har jobbet opp til fire år i privat sektor i snitt 640.000 kroner. Samtidig sitter konsulentselskapet kanskje selv med en bruttoinntjening på nærmere 2 millioner for samme person. Da sier det seg selv at konsulenthusene kan kjøpe mange firmahytter for mellomlegget.

Det å tilby partnerskap til mer erfarne konsulenter er også en god erstatning for firmahytte. I Boitano er dette en helt essensiell del av vår forretningsmodell, og derfor har vi innrettet oss slik at samtlige 49 ansatte også er medeiere i selskapet. Vi har også innrettet oss slik at overskuddet pløyes inn i nye startups – skal vi først investere i eiendomssektoren, så gjør vi det heller gjennom å investere i startups som Smartwatt, som gjør kontorbygg smartere.

Vi forstår at firmahytter har en sosial funksjon, og at det er særlig viktig for unge ansatte med et aktivt og sosialt arbeidsmiljø. Men det siste kan løses uten firmahytte. Vår klare oppfordring til unge IT-talenter er at spennende arbeidsoppgaver, gode karrieremuligheter og riktig lønn er det viktigste du skal se etter i din neste arbeidsplass.

Kristine Lund

Gründer og daglig leder i Boitano