Tigerens år i dagligvaremarkedet

I 2020 fant to tyske karer ut at de skulle levere matvarer på minutter. Selskapet heter Gorillas, og leverer på ti minutter i byer som London, Amsterdam og München. De satte Europa-rekord i å bli verdsatt til 1 milliard dollar på kortest tid. Det tok dem ni måneder.

Her hjemme skjer det også saker og ting. I Foodora lanserte vi vår egen dark store, altså en dagligvarebutikk kun for levering, i februar i fjor. Siden har det gått fort. Vi har etablert oss i alle store byer fra Oslo til Tromsø. I år vil dagligvaredelen av selskapet omsette for like mye som hele Foodora gjorde i 2020. Finske Wolt har også annonsert planer om å entre markedet, mens norske Oda fort kan tenkes å slenge seg på trenden, slik deres søsterselskap MatHem har gjort i Sverige. I tillegg står blant andre tyske Gorillas og svenske Kavall på dørstokken.

Nå, derimot, er situasjonen en annen. The Economist kan melde at nesten 20 prosent av den globale risikokapitalen går til europeiske selskaper

Mens akselerasjonen i endringen av forbrukervanene langt på vei kan tilskrives pandemien, må etableringen av hurtighandelselskaper ses i sammenheng med tilgang på risikokapital, altså midler fra investorer som er villig til å gå inn i et prosjekt i tidlig fase og ta høy risiko.

Om vi spoler ti år tilbake, var tilgangen på denne type kapital sørgelig liten. Faktisk hadde europeiske selskaper kun tilgang på en tiendedel av all verdens risikokapital. Slikt blir det ikke mange gründere og vekstbedrifter av. Nå, derimot, er situasjonen en annen. The Economist kan melde at nesten 20 prosent av den globale risikokapitalen går til europeiske selskaper. Det er ikke rent få av disse kronene og ørene som har funnet veien til hurtighandelaktørene.

Etter hvert vil tidligfaseinvestorene realisere gevinstene sine, og større, etablerte aktører vil gripe muligheten til å konsolidere markedet. Et eksempel er den amerikanske takeawaygiganten DoorDash som nylig kjøpte opp startupen Wolt. Dette er nok bare starten på en rekke oppkjøp vi vil se i årene fremover.

2021 var året der hurtighandel ble et nyord. 2022, tigerens år, vil være året der hurtighandel virkelig befester seg som en vane hos folk flest. Fjoråret var vorspielet. Nå starter festen. Det lover godt for konkurransesultne forbrukere og et dagligvaremarked som er overmodent for innovasjon.

Elisabeth Myhre

Daglig leder av Foodora i Norge