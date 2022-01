Omtrentlig kritikk fra Hegnar

Trygve Hegnar må gjerne være spissformulert i sin kritikk av regjeringens politikk. Men når han gjengir forslagene våre feil, blir jeg også litt betuttet: Har han ikke forstått forslagene? Eller ser han seg tjent med å skape konstruerte konflikter?

Landet har fått en regjering som er helt ærlig på at vi står på arbeidsfolks side: Vi vil skape et tryggere arbeidsliv hvor arbeidsfolk har mer makt over hverdagen sin. Endringene vi foreslår for innleie av arbeidskraft, medfører en fundamental endring av styrkeforholdet på mange arbeidsplasser.

Hegnar skryter av å forstå norsk næringsliv. Men han fremstiller det som om eneste måten å håndtere konjunktursvingninger på er å kunne leie inn på basis av én bestemmelse, nemlig den som handler om innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter». Vet han ikke om at det fortsatt vil være mulig med innleie mellom produksjonsbedrifter? Eller etter avtale med tillitsvalgte, hvis virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforeninger med innstillingsrett? Jeg regner uansett at han kjenner til at det går an å bruke lovlig entreprise, oppdragskontrakter og direkte midlertidige ansettelser ved midlertidige behov.

Hegnar hevder også at jeg vil forby entreprisekontrakter. Hvor tar han slikt fra?

For det er feil, det Hegnar skriver, om at vi vil gjøre det forbudt å ansette noen midlertidig. Han gjør det lett for seg selv når han må finne på ting for å klare å argumentere mot forslaget fra regjeringen om å fjerne den «generelle adgangen til midlertidige ansettelser». Dette gjelder arbeidsmiljølovens paragraf 14–9 (2) f. Men lovgrunnlaget for midlertidige ansettelser for bokstavene a til e i samme paragraf står altså ved lag. Det er en bred palett med ulike situasjoner der midlertidige ansettelser vil være fullt ut lovlige.

Hegnar hevder også at jeg vil forby entreprisekontrakter. Hvor tar han slikt fra? Regjeringen foreslår å klargjøre forskjellen på innleie og entreprise i lovverket. Det er ikke representanter for «maoistisk planøkonomi» som har foreslått dette, slik han velger å fremstille det. Men faktisk et utvalg satt ned av den forrige Høyre-regjeringen, ofte omtalt som Fougner-utvalget.

Det er storstilt lesning. Jeg anbefaler Hegnar det varmt. Riktignok er det ingen smilende kvinner som deler ut penger å finne i arbeidet deres, selv om jeg forstår på lederartikkelen hans at det er det han foretrekker å hvile blikket sitt på. Men det kan være stimulerende lesning likevel.

Hadia Tajik

Arbeids- og inkluderingsminister