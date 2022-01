Skatt og rettferdighet

A investerer 10 millioner kroner i en utleieleilighet, B investerer 10 millioner kroner i et aksjeselskap. Begge investeringene gir et overskudd på 1 million. A må betale 22 prosent skatt og sitter igjen med 780.000 kroner. B får langt mindre igjen når overskudd tas ut av selskapet: 220.000 i selskapsskatt, og av de 780.000 B mottar, må det betales 274.000 i utbytteskatt. B vil med andre ord bare sitte igjen med 506.000 kroner! At denne skjevheten i beskatningen gjør noe med hvordan det investeres, er utvilsomt.

A kan også investere titalls millioner på andre måter enn i aksjer uten å bli definert som næringsdrivende, og unngå utbytteskatten. Avkastning på obligasjoner og bankinnskudd beskattes for eksempel kun med 22 prosent, uansett hvor rik långiver er. Men låner vedkommende pengene til et AS, blir det opp mot 50 prosent skatt også på renteinntektene (beskattes som utbytte).

I forbindelse med 1992-reformen var man svært opptatt av å ha en kapitalbeskatning på et nivå som var internasjonalt konkurransedyktig. Begrunnelsen var at kapitalen flyter fritt mellom land, og kapitaleiere kan i tillegg flytte fra Norge, hvilket gjør at vi ikke kan ha vesentlig dårligere rammebetingelser enn i Europa forøvrig.

Den internasjonale dimensjonen er rimelig fraværende i debatten nå. Den skjerpede inntekts- og formuesbeskatning av aksjonærer, som faktisk tar betydelig risiko ved å stille sine penger til disposisjon for næringslivet, innebærer at de blir beskattet vesentlig hardere enn de som investerer direkte i obligasjoner, finansielle papirer, utleieleiligheter, og mer enn om man hadde flyttet til Sverige eller andre land i Europa.

Om man vil det beste for Norge, kan man ikke unnlate å hensynta dette ved en vurdering av skattesystem og skattenivå. Det fordelingspolitiske fokuset er forståelig og viktig, men kan ikke overskygge at vi er nødt til å se på internasjonal konkurranse om kapital og kapitaleiere. For å sikre verdiskapningen i Norge de neste tiårene trenger vi rammebetingelser som sikrer at fremtidens kapitaleiere velger å etablere seg selv og sine virksomheter her i landet.

Ernst Ravnaas

Partner i SANDS Advokatfirma