1. januar skulle nettopp en slik ordning innføres. Så kom rekordhøye strømpriser og en raskt forhandlet støttepakke med et hastevedtak om å utsette ordningen. Mange nettselskaper ble tvunget til å trekke i nødbremsen.

Den nye ordningen er blitt kritisert fra mange hold som forvirrende. Det er å undervurdere norske forbrukere på grensen til det fornærmende. Med den nye ordningen blir strømmen billigere på natten enn om dagen, og i helgene enn på hverdager. Det blir billigere å ta oppvasken og klesvasken på forskjellige tidspunkter enn å bruke mye strøm samtidig. Dag og natt, hverdag og helg. Dette er konsepter som de fleste nordmenn forstår.

Hvis vi ombestemmer oss i siste liten i denne saken, hvordan vil vi da håndtere de virkelig store valgene vi må ta i fremtiden

Til sammenligning har andre land i Europa innført ordninger med «rushtidsavgift» på strøm om morgenen og ettermiddagen, samt egne priser på helligdager.

I beste fall er utsettelsen av ordningen en overreaksjon fra myndighetene, som i vinterens andre dominerende sak, omicron-bølgen, er blitt kritisert for å være avventende og vinglende. I verste fall lover det dårlig for Norges omstillingsevne. Hvis vi ombestemmer oss i siste liten i denne saken, hvordan vil vi da håndtere de virkelig store valgene vi må ta i fremtiden –vanskelige saker som å heve pensjonsalderen, eller hvordan og hvor lenge vi fortsatt skal utvinne olje og gass på norsk sokkel?

Vi må bli flinkere til å spare strøm, og ordninger som belønner smartere strømforbruk er et av flere virkemidler. Hvis regjeringen mener alvor med klimamålene sine, må den tørre innføre de nødvendige tiltakene, også når det er upopulært.

Heldigvis lar ikke omstillingen seg stanse av at regjeringen nøler. Mange husholdninger vil undersøke mulighetene for energitiltak i egen bolig for å ruste seg før neste vinter. Nettselskaper og teknologibedrifter kommer sammen for å utvikle løsninger som forbedrer hvordan vi utnytter strømnettene og dynamikken i kraftmarkedene.

Dessuten blir nok den nye nettleieordningen innført senere i år, når strømprisen er lavere og saken har forsvunnet fra nyhetsbildet.

Da står det garantert flere titusen nye elbiler i ladekø.

John Markus Lervik

Adm. direktør i Cognite