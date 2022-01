Da Bodø/Glimt reiste til bortekamp i byen Zaporizhia i urolige Ukraina var det ikke bare motstanderlagets spillestil som var analysert. Med på reisen var også en risikovurdering og tiltak for å håndtere uønskede digitale scenarioer.

Det er en spent geopolitisk situasjon i Europa, og etterretningstrykket øker. For oss vanlige borgere kan det virke overveldende og uforståelig. Vi plasseres som spillere på sidelinjen uten å kunne påvirke utfallet. Men næringslivet bør forberede seg. Norske virksomheter og dens ledere kan handle, og tilpasse sin egen virksomhets virkelighet til det faktiske risikobildet.

Vi vet at våre digitale løsninger har endret hverdagen vår, og gjennomsyrer i dag store deler av våre liv og virksomheten. Denne formidable utviklingen har også gjort oss mer sårbare, og norske virksomheter kan bli et av mange offer i dette geopolitiske spillet. Dette er også virkeligheten for en fotballklubb.

Jack Fischer Eriksen. Foto: Advansia

Det ble tidlig klart at det krevde reiseforberedelser litt utenom det vanlige da Bodø/Glimt skulle møte fotballaget fra Ukraina, i den sørlige delen av landet. En risikoanalyse av situasjonen dannet grunnlag for en rekke tiltak og planer for å begrense risikoen under reisen og oppholdet, og særlig ble det lagt vekt på sårbarheter knyttet til klubbens og spillernes digitale utstyr.

Vår erfaring er at mange virksomheter mangler slike tiltak for å sikre ansatte på reise. Det er flere årsaker til dette. Manglende kunnskap om viktigheten av reisesikkerhet, økonomi, høyt arbeidspress og en (u)kultur for ikke å ville bruke tid på dette, er gjengangere. I en hektisk hverdag havner ofte beredskap et stykke ned på listen over oppgaver, selv om prosedyrer for beredskap på reise havner inn under krav i arbeidsmiljøloven.

Rune Nøstvik. Foto: Advansia

At en fotballklubb på reise har like stor oppmerksomhet på hackerangrep, som kontringsangrep, er et eksempel til etterfølgelse. Her er det mye læring for de delene av næringslivet som fortsatt sliter med å bygge rutiner, prosedyrer og kultur for å reise trygt i en mer og mer spent geopolitisk situasjon.