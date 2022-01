Slutt å sende e-post internt!

Og kanskje viktigst av alt: Strømmen av henvendelser gjør det vanskelig å få gjort arbeid som krever konsentrasjon. Enten det er å skrive rapporter, lage budsjetter, forberede presentasjoner eller gjøre analyser.

Det er vanskelig å finne informasjon

Et problem med e-poster er at informasjonen blir veldig silobasert. Du er den eneste som har tilgang til din egen innboks.

Det kan gjøre det tidkrevende og vanskelig å hente inn informasjon. For ansatte som skal kobles på et nytt, pågående prosjekt, kan det være et mareritt. Et Excel-ark du trenger ligger i en gammel e-post hos noen som har sluttet. Word-filen ligger i en annen. All dialogen er spredt på et hundretall e-poster det siste året.

Da er det kanskje ikke så rart at vi bruker i snitt 20 prosent av arbeidstiden vår til å lete etter informasjonen vi trenger for å gjøre jobben vår, ifølge en rapport fra McKinsey.

E-post skaper behov for stadige statusmøter

En tredje bivirkning av hyppig e-postbruk er et stadig behov for statusmøter. Når mye av dialogen foregår over e-post, er det som regel ingen steder der utviklingen i et prosjekt oppdateres fortløpende.

Derfor kaller vi inn til hyppige statusmøter for å skaffe oss oversikt. Hvor langt er vi kommet i prosjektet? Hvilke flaskehalser har vi? Hvor må vi sette inn ekstra ressurser?

Møtene spiser tid av arbeidsdagen og er svært kostbare. Men slik trenger det ikke å være.

Løsningen: Riktige verktøy til jobben

Det finnes i dag mange gode digitale verktøy som hjelper oss å jobbe mer effektivt, finne informasjon lettere og som minsker behovet for statusmøter. De siste årene er de også blitt svært brukervennlige og lette å ta i bruk, selv for bedrifter utenfor IT-bransjen.

De fleste arbeidsplasser bør ha et «work management»-verktøy, som Asana, Monday, Wrike, Teams eller Trello. Disse samler kommunikasjon, prosesser, prosjektstyring og oppgavehåndtering.

Disse verktøyene er betydelig bedre enn e-post på mange områder. For det første legger de til rette for kontekstbasert kommunikasjon. Det betyr at all dialog på et prosjekt eller en oppgave foregår på samme sted, som alle involverte har adgang til. Her kan dere også enkelt laste opp filer, delegere oppgaver og holde hverandre oppdaterte på fremgangen i prosjektet. De løser med andre ord mesteparten av kommunikasjonsbehovet i en bedrift.

Og alle på prosjektet får tilgang til informasjonen de trenger, når de trenger den – uten å måtte etterspørre den eller forstyrre kolleger.

Martin Fossedal Bjørnstad

Daglig leder i Frend Digital