Hjørnestein, rullestein og Spetalen

Spetalens kommentar til saken er blant annet at «Nye og gamle aksjonærer, uansett størrelse, er selvfølgelig alltid frie til å selge, eller kjøpe, aksjer i alle selskapene jeg er medeier i, slik de kan i alle børsnoterte selskaper».

Men dette utsagnet gjelder jo en helt annen situasjon. Mitt anliggende gjelder børsintroduksjon, der selskapet gir særfordeler til utvalgte investorer. Ikke bare for at de skal legge penger på bordet, men også sende positive signaler til uinformerte om at emisjonskursen kan forsvares.

Som investor på Euronext Growth sørger min liste over rullesteinsinvestorer for at jeg styrer unna tvilsomme emisjoner

Skal denne garantifunksjonen virke etter sin hensikt, er det på ingen måte fritt frem for de favoriserte å løpe ut døren straks emisjonen er gjennomført. Har det derimot gått et år etter emisjonen, kan mine argumenter neppe brukes som protest mot at noen selger.

Spetalen mener også at jeg feilinformerer mine studenter om emisjoner. Han kan ta det med ro. På den tiden jeg underviste om dette, publiserte kolleger og jeg et omfattende forskningsarbeid om norske aksjeemisjoner. Nå underviser jeg ikke, men det gjør kolleger i BIs Institutt for finans, hvis forskning år etter år hevder seg i toppsjiktet av europeiske handelshøyskoler. Finansstudentene på BI var og er i gode faglige hender.

Spetalen hevder til slutt at min lommebok forblir tom hvis jeg investerer som jeg underviser. Det er ikke min erfaring. Som investor på Euronext Growth sørger min liste over rullesteinsinvestorer for at jeg styrer unna tvilsomme emisjoner.

Jo flere investorer og emitterende selskaper som reagerer på rullesteinsoppførsel, desto mer koster det for den som legger navnet sitt på blokka som hjørnestein og deretter opptrer som rullestein. Da blir gjenværende bjellesauer til å stole på, og Euronext Growth vil fungere bedre som markedsplass.

Øyvind Bøhren

Professor emeritus

Senter for eierforskning, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI