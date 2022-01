Boliglånsforskriften har en funksjon

Mange mener boliglånsforskriften har utspilt sin rolle. Det er ikke Norsk Eiendom helt enig i. Risikoen bankene tidligere tok, overtas i dag av boligutviklere som utvikler ulike leie-til-eie-konsepter, men vi trenger fortsatt noe form for regulering for å dempe boligprisveksten. Finanstilsynets iver etter å stramme inn ytterligere, er likevel en dårlig idé. Det vil ramme vanlige lønnstakere som ønsker bolig, særlig i pressområder.

Boliglånsforskriften bør i større grad fokusere på betjeningsevne enn gjeldsgrad, da det viktigste er at låntakeren kan betjene lånet sitt. I stedet for å ramme folk med vanlig inntekt sin mulighet for boligkjøp, bør reduksjonen i husholdningenes gjeld hentes fra lån rettet mot forbruk, sekundærboliger osv.

Det må reguleres og bygges mer

Det er et paradoks at mange i dag betaler høyere husleie i leiemarkedet enn man ville gjort ved å betjene et lån på tilsvarende leilighet. Boliglånsforskriften gir i dag bankene fleksibilitet til å gi en viss andel av lånene på avvikende premisser. Denne fleksibilitetskvoten bør ikke reduseres ytterligere, men utelukkende brukes til særskilte grupper som førstegangsetablerere, personer som kommer ut av samlivsbrudd med barn, eldre med lav inntekt (men tilstrekkelig egenkapital), og andre.

Vi trenger dessuten tiltak som stimulerer tilbudssiden for å dempe prisveksten. Det må reguleres og bygges mer. Jo flere boliger som tilbys i markedet i et område, jo lavere prispress blir det på boligene som skal selges.

Egen bolig er viktig for livskvaliteten for den enkelte innbygger. Norsk Eiendom applauderer alle tiltak som fører til at flere kan eie egen bolig. I første omgang mener vi at en målretting av boliglånsforskriften, og bedre tilrettelegging for boligbygging, vil hjelpe flere inn i boligmarkedet, enn hva skroting eller ytterligere innstramming av boliglånforskriften vil gjøre.

Tone Tellevik Dahl



Adm. direktør i Norsk Eiendom