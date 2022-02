Alvorlige innstramminger fra regjeringen

Regjeringens endringer gjelder innleie fra bemanningsforetak – ikke innleie fra produksjonsbedrifter. Vi har imidlertid allerede svært strenge regler for når man kan leie inn fra bemanningsforetak, samt hvilke krav som stilles til likebehandling av lønns- og arbeidsvilkårene for de som blir leid inn.

Regjeringen foreslår å forby muligheten til å leie inn fra bemanningsforetak ved et midlertidig behov. Det skal fortsatt være mulig for arbeidsgiver å ansette direkte midlertidige ansatte ved midlertidig behov. En konsekvens av dette vil kunne bli at enkelte arbeidsgivere går fra å leie inn til å ansette direkte.

Det synes heller ikke hensiktsmessig at endringene kun foreslås i arbeidsmiljøloven, og ikke i statsansatteloven. Særlig når man vet at det også er betydelig bruk av både midlertidige ansettelser og deltidsstillinger i staten

Dette kan medføre et skifte hos bemanningsforetakene, hvor enkelte vil benytte muligheten til å formidle rekrutteringstjenester med midlertidige ansettelser som formål. For arbeidstakerne dette gjelder, vil det kun være adgang å inngå en midlertidig ansettelse direkte med en arbeidsgiver. Som midlertidig ansatt, er man ikke sikret den samme retten til likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår, muligheter for innsyn, solidaransvar for lønn og skatt etc. som man etter dagens regler er når man er leid ut fra et bemanningsforetak. Ved direkte midlertidig ansettelse står arbeidstaker mer alene, og må selv passe på at man ikke blir utsatt for diskriminering som følge av at man er midlertidig ansatt.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) har delvis begrunnet innskjerpingen i innleiereglene med at innleide har lavere snittlønn enn de som er fast ansatt. Dersom dette er tilfellet, vil det også være et brudd på dagens likebehandlingsregler. Arbeidstilsynet skal føre kontroll, og sanksjonere brudd på likebehandlingsreglene. Det kan imidlertid synes som at effektiv håndheving av dagens regelverk langt på vei vil kunne løse dette problemet.

Jens Kristian Johansen

Tor-Børge Bendiksen

Advokater i Advokatfirmaet Hjort