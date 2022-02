Økonomisk kriminalitet: David mot Goliat

Bedrageri, korrupsjon, innsidehandel og hvitvasking. Det er ikke mange som blir dømt for disse forbrytelsene i Norge. Myndighetene skjuler seg bak at det ikke er kapasitet, og derfor blir utfordringene overlatt til de berørte parter. Det er fritt frem for de som bedriver økonomisk kriminalitet.

Av 11.000 innmeldte saker, var det i 2019 kun 12 som førte frem. Det er helt andre aktører enn myndighetene som tar opp kampen mot denne form for kriminalitet. Økokrim opplever også at tiltaler mot økonomisk kriminalitet ofte ender med frifinnelse fordi finansaktører og skarpskodde forretningsadvokater får lov til å operere fritt uten noen kontroll. De skjermer og beskytter hverandre, og når de forstår at de er i gråsonen eller over, så er strategien veldig ofte «å tie i hjel.» Det løser problemet. Den vanlige «mannen i gata» som ser på advokater og revisjonsselskaper som en myndighetenes forlengede arm, hvem kan de da stole på når de disse gruppene misbruker eller legger til rette for økonomisk kriminalitet?

Økokrim er politiets og påtalemyndighetenes organ for bekjempelse av økonomisk kriminalitet i Norge. De skal ordne opp i alt fra fiskerikriminalitet, miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet. Og i tillegg har de hovedansvaret for finanskriminalitet som bedrageri, innsidehandel og hvitvasking. Hva er da det enkleste å ta tak i? Og hva når enklest frem kostnadsmessig til en domfellelse? Hvilke skjebner som oppstår i kjølvannet av økonomisk kriminalitet er et nedprioritert samfunnsspørsmål og utgjør et stort samfunnsproblem både for det enkelte individ som rammes og for samfunnet for øvrig.

Dagens lovverk med foreldelsesfrister kan bidra til å stimulere til økonomisk kriminalitet og er utdatert, noe de kriminelle vet å utnytte spesifikt. Erstatningskrav foreldes senest etter ti år. Det finnes unntak, eierinteresser i for eksempel eiendom og andre eiendomsartede rettigheter foreldes ikke. Det bør bli fortgang i endringer av øvrig lovverk fra Justisdepartementets side. For mange blir svindlet i forbindelse med økonomisk kriminalitet, og straffen for å utøve denne typen svindel er altfor lav. Økonomisk kriminalitet dysses for ofte ned. Hvorfor skal de kriminelle vinne?

Berit Schau

Tranby