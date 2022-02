Tre myter om strømprisene

Nå folk nå er forbanna og demonstrerer mot høye strømpriser, skyldes det ikke minst at man oppdager mange usannheter om det man utsettes for. Selv skrev jeg i Finansavisen 21. desember om at strømstøtten – på grunn av utvalgte «teknikaliteter» ved utregningene – slett ikke ble 55 prosent over 70 øre pr. kWh, slik politikerne forkynte. Men opplysning tar tid, og først da strømregningen fra desember ankom, oppdaget Fredrik Solvang det samme, og gjorde det til hovedpoeng i «Debatten» 20. januar.

Fakta hver dag viser nå at vi ikke får billig kraft i retur når det byr seg anledning på det kontinentale markedet

Mathias B. Dannevig. Foto: Privat

Også andre politikerskapte «misforståelser» florerer i media, og skjuler strømmarkedets dominerende mekanismer:

Myte nummer 1 er at vi er gått inn i et internasjonalt strømmarked og blitt ofre for «markedsmekanismene». Arbeiderpartiet og Høyre i særdeleshet elsker nå dette mantraet. Norsk presse hjelper til. Til dette er å si at norske strømkunder ikke opplever noe som helst marked med kjøpere og selgere som finner en balansert løsning for pris og produkt. Vi har heller ikke som i Tyskland og Storbritannia alternativ infrastruktur (gass) til oppvarming. I stedet har vi et oligarki av offentlige – men ikke folkevalgte – monopolister som seg imellom på Nord Pool hver dag bestemmer seg for hvilken ekstraskatt man skal kreve fra den enkelte de kommende 24 timer.

Det er en hån både mot Adam Smith og Karl Marx å kalle dagens situasjon for et «marked». Det er ikke en gang i nærheten av begrepets egentlige betydning.

Mange kvelder ser vi dette demonstrert når strømprisen i Danmark er 10–20 øre kommende natt, mens den i Norge er opp til 10–15 ganger dette nivået. Årsaken er selvsagt at norske kraftprodusenter, ved å tømme magasinene til gode priser høst og vinter, har skapt en situasjon hvor de ikke vil bruke det resterende vannet til støttenoteringer for spotpriser.

Det er langt mer fristende neste vinteruke å oppnå det 10- eller 20-doble for vanndråpene via utenlandskablenes eksport av strøm, som da er mye mer verdifull. Med samtidig import av blodpriser for deg og meg.