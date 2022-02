Ikke la deg skremme av robotene

Når vi hører om roboter, ser vi kanskje for oss en Robocop-lignende maskin, en uttrykksløs metallfigur eller et plastikkhode med altfor store øyne. Robotbildene som skapes i hodene våre kan være skremmende.

Se nå for deg en robot som ikke kan ses med det blotte øyet. En robot som bor inni datamaskinen din og gjør de kjedeligste oppgavene dine på jobben. Ikke så skummelt lenger, eller hva?

Morten Stang-Medhus. Foto: Canon Norge

Softwareroboter gjør gjentagende oppgaver vi mennesker synes er kjedelige. Det være seg føring av reiseregninger, behandling av søknader, innhenting av riktig informasjon, oppslag i ulike kilder, produksjon av dokumenter basert på maler og så videre.

Og ikke bare gjør softwarerobotene de kjedeligste oppgavene dine. De gjør aldri feil, de tar aldri ovale helger og de har ikke inneklemte feriedager eller planleggingsdager i barnehagen.

Vent nå litt, tenker du kanskje, kommer softwarerobotene til å ta over jobbene våre?

De fleste av oss har sammensatte og varierte arbeidsdager, bestående av en lang rekke ulike oppgaver. De oppgavene vi utfører ofte, og som har tydelige regler, er gode kandidater for softwareroboter, mens de oppgavene som krever vurdering, kreativitet og tilpassede løsninger fortsatt er best utført av mennesker.

Kort fortalt, blir vi ikke arbeidsledige eller erstattet av robotene. Vi sitter derimot igjen med de mest interessante oppgavene. Mer selvstendighet. Mindre kjedelig – og færre gjentagelser.

En økonomifunksjon kan sette ut inn- og utgående fakturahåndtering til en robot. En salgsfunksjon kan sette ut kontraktsoppfølging og dobbeltføring av kundeinformasjon i ulike systemer til en robot. En HR-funksjon kan sette ut en lang rekke rutiner ved nyansettelser til en robot.

Med hjelp fra softwarerobotene sitter vi igjen med en arbeidshverdag blottet for gjentagende og kjedelige oppgaver. En hverdag hvor vi får bruk for våre personlige styrker, kreativitet, kunnskap og strategisk tenking. Det kan bli virkeligheten. Teknologien er der – for lengst.

En dag kommer vi kanskje til å takke robotene for at de har gitt oss muligheten til å nå øverste trinn av Maslows behovspyramide, nemlig selvrealisering.

Morten Stang-Medhus

Produktsjef i Canon Norge