Nye regler vil øke legemangelen

En rekke land har en legeutdanning som er ganske lik vår egen, med en lengre medisinsk utdanning og «læreplass», eller turnus som det tidligere ble kalt, nå LIS1 (Leger i Spesialisering) i etterkant. Den siste perioden varer i Norge i ett og et halvt år. Denne utdanningen er et krav for å ta videreutdanning, en spesialisering. Muligheten for spesialisering har Norge nå effektivt lukket for leger utdannet i en rekke andre land, uten at man tar «læretiden» på 1,5 år på nytt.

Pål Lillebø. Foto: Katrine Junke

I vår virksomhet har vi for eksempel en dyktig bedriftslege. Hun ønsker å ta spesialisering innen nettopp arbeidsmedisin. Men, siden hun flyttet hjem fra studier i Danmark etter 1. mars 2019, venter 1,5 år med en helt unødvendig, ekstra «læretid»-runde på ulike steder i Norge, før hun kan vende tilbake til våre kontorer.

For henne betyr det 1,5 års permisjon fra jobben hun har, for virksomhetene hun bistår betyr det 1,5 år med en eller flere vikarer og for oss betyr det at vi etter kort tid må avse en viktig ressurs til en guidet tur i det norske helsevesen. Hadde det vært slik at hun fikk ny kompetanse på turen, som kunne rettferdiggjøre 18 måneders fravær, ville jeg applaudert ordningen.