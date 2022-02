Vi setter stor pris på at Finansavisen er opptatt av verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk i sin leder 29. januar, men det bør brukes litt tid på å sjekke fakta. Vi har ingenting å skjule. Åpenhet er en del av fundamentet til Vestre og vår nye møbelfabrikk, The Plus. Vårt mål er å bygge en åpen og transparent fabrikk, og på den måten skape økt interesse for industri, klima, teknologi og bærekraftig produksjon.

Dette er ikke «avbøtende tiltak» for å sno seg, men i samsvar med hva Mattilsynet selv foreslo og godkjente

Stefan Tjust. Foto: Nicolas Tourrenc

Lederartikkelen påstår at møbelfabrikken på «mesterlig vis hentet 78 millioner kroner i støtte fra en rekke offentlige etater». Dette tallet er feil – totalt har vi mottatt nasjonalt tilskudd fra to offentlige etater på 35,7 millioner kroner. The Plus har søkt Innovasjon Norge om støtte på totalt 27,4 millioner, som fordeler seg på investeringer i maskiner og utstyr for 22,9 millioner kroner og til kompetanseutvikling og opplæring for 4,5 millioner kroner. Til informasjon innvilget Innovasjon Norge norske bedrifter 12 milliarder i støtte i fjor.

Fabrikken er et plusshusprosjekt som vil redusere energiforbruket med 90 prosent og klimagassutslippene med 55 prosent sammenlignet med tilsvarende, konvensjonelle fabrikker. The Plus tar i bruk banebrytende løsninger og blir verdens første møbelfabrikk som oppnår aller høyeste miljøsertifisering, BREEAM Outstanding. Vestre søkte Enova om støtte til klima- og energitiltak, og søknadene ble innvilget med 8,3 millioner kroner. Til informasjon er merkostnaden for å bygge så miljøvennlig over 60 millioner kroner.