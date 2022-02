Politiets dør til banken er like smal som før

Myndighetene og bankene har gått sammen om en teknisk løsning der politiet, etter beslutning fra retten eller en politiadvokat, kan få digital tilgang til kontoopplysninger der det er sannsynlig at det har skjedd noe straffbart. Opplysningene innhentes for å kunne brukes som bevis. Formålet med den nye løsningen er å effektivisere politiets arbeid og fremme tidskritisk etterforskning.

Borgernes rettssikkerhet ivaretas som før gjennom juridisk prøving, og dette loggføres i systemet før politiet får tilgang til opplysningene

Inger A. E. Coll. Foto: Politihøgskolen

Anne Marthe Bjønness. Foto: Politihøgskolen

Flere har kastet seg inn i debatten, deriblant advokatene Gimse og Enholm i Finansavisen 28. januar 2022. Det fremstår som om flere av debattantene ikke helt har satt seg inn i hva den foreslåtte løsningen faktisk innebærer, ei heller svakhetene i den eksisterende løsningen. Vi vil gjerne bidra med noen oppklaringer.

Det er to hovedbekymringer som går igjen i debatten: Risiko for at politiet skal få utlevert mer informasjon enn de har krav på, samt risiko for at personopplysninger kommer på avveie.

Den nye løsningen medfører ikke at politiet får mulighet til å innhente mer informasjon enn før. Det er utelukkende en forenkling av måten politiet får opplysningene. Borgernes rettssikkerhet ivaretas som før gjennom juridisk prøving, og dette loggføres i systemet før politiet får tilgang til opplysningene. Det er fortsatt regelen i straffeprosessloven § 210 som gir grunnlaget for politiets rett til å få informasjonen. Denne regelen har stått i over 100 år, og brukes daglig av politiet.

Kan personopplysninger lettere komme på avveie med den nye løsningen? Vi mener tvert imot

Gimse og Enholm skriver at politiet i dag må «dokumentere og begrunne» beslutningen om utlevering. Det er imidlertid ikke riktig at bankene har en materiell kontrollfunksjon. I utleveringsbeslutningen får ikke banken vite noe om det faktiske grunnlaget for mistanken. Dette er forøvrig taushetsbelagt informasjon. Banken kontrollerer kun om politiet har gitt dem den nødvendige beslutningen, og så sendes informasjonen til politiet.