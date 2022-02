Slutt for Google Analytics?

I kjølvannet av den såkalte Schrems II-dommen har det vært stor diskusjon om virksomheters behandling av personopplysninger ved bruk av digitale tjenester lokalisert utenfor EU/EØS. Selv om det nå har gått cirka 1,5 år fra dommen ble avsagt, er det fortsatt mange uavklarte spørsmål. Bruk av slike tjenester innebærer i de fleste tilfeller fortsatt usikkerhet om forholdet til GDPR.

Selv om de data som sendes Google ikke isolert sett entydig identifiserer en person, vil Google ha mulighet til å kjenne igjen brukere som er innlogget via sin Google-konto samtidig som de besøker andre websider

Eivind Grimsø Moe. Foto: Advokatfirmaet Hjort

Petter Enholm. Foto: Advokatfirmaet Hjort

Google Analytics er, enkelt sagt, et analyseverktøy for webtrafikk som gir opplysninger om hvem som besøker en webside og hvordan brukerne oppfører seg på siden. Som del av tjenesten overføres data – nå ansett som personopplysninger – til Google. Svært mange virksomheter i Norge benytter Google Analytics eller tilsvarende tjenester for sine websider, og anses da som behandlingsansvarlige for den behandlingen av personopplysningene som skjer gjennom tjenesten.

Datatilsynet i Østerrike (DSB) erklærte nylig Google Analytics som ulovlig, og datatilsynet for EU-organene (EDPS) har kommet med tilsvarende konklusjon i en annen avgjørelse. Resonnementet er at selv om de data som sendes Google ikke isolert sett entydig identifiserer en person, vil Google ha mulighet til å kjenne igjen brukere som er innlogget via sin Google-konto samtidig som de besøker andre websider. Dermed blir også opplysningene som utveksles med Google ansett som personopplysninger underlagt Schrems II-kravene. Googles tekniske og organisatoriske tiltak for å hindre innsyn fra amerikanske myndigheter ble i denne sammenheng ansett som utilstrekkelige for å oppfylle kravene i GDPR.

Datatilsynet i Norge har inntil nylig gitt uttrykk for at bruk av Google Analytics vil være greit på gitte betingelser, og har ennå ikke konkludert formelt i lignende saker de har til behandling. I kjølvannet av avgjørelsene fra andre tilsynsmyndigheter uttaler Datatilsynet imidlertid at «det er vanskelig å se hvordan bruk av Google Analytics kan være lovlig», og anbefaler norske virksomheter å se etter alternativer.