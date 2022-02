Mangfold er ikke alltid lønnsomt

Jeg tror knapt jeg har hørt noe annet de siste fem årene enn at McKinsey-rapporter viser at mangfold er lønnsomt. Alle sier det samme. I kor. At bedrifter med et bredt kjønns- og kulturelt mangfold vokser raskere og tjener mer penger enn bedrifter med mindre mangfold.

Rina Sunder. Foto: DMI

Men, det er faktisk ikke alltid tilfellet. Det snakkes for lite om at mangfold kan skape flere utfordringer enn gevinst.

McKinseys siste rapport, «Diversity wins: How inclusion matters», ble publisert i mai 2020. I rapportene baserer McKinsey seg på analyser av operative selskaper og resultatene de oppnår over lengre tid. De 25 prosent beste selskapene sammenlignes med de 25 prosent dårligste. Svakheten med slike analyser at de 25 prosent beste selskapene er betydelig bedre også på en rekke andre områder som kvalitetssikring, produktivitet, endringsledelse, teamarbeid, markedsføring og kapitaltilgang. Ikke overraskende er slike selskaper også bedre til å prioritere mangfoldig rekruttering og til å håndtere folk som har forskjellig utgangspunkt.

Dermed blir det vanskelig, for ikke å si umulig, å fastslå om det er mangfoldet og håndteringen av mangfoldet som gir merverdi eller om de gode resultatene primært må tilskrives andre positive faktorer.

Mangfold. Det betyr å slippe til mennesker med andre tanker i beslutningsprosessen. Men det betyr ikke at alle skal bestemme

Et av kjernepunktene med mangfold er om mangfold er et demokratisk begrep, og da særlig i bedriftene. Det finnes nok av dem som tror at mangfold betyr at alle minoritetene skal være med å styre.