Havvind: Nasjonalstatens svakhet kan snus til styrke

Det er altså ikke så lett å love bransjen de betingelser som overlater lønnsomhetsvurderingen til de som burde gjennomføre. Det er altfor fristende for staten å gripe inn. Siden dette er åpenbart for investorer og privat kapital, oppstår kapital i en slik sektor i – eller i nær relasjon til – staten. Da bygges ikke så mye mer enn staten kan la vokse i fred. Det blir ikke så forferdelig mye, selv med subsidier. Konsistent med hjemfall.

Forskjellige kjøpere er realøkonomisk ønskelig, og flere kjøpere er bedre enn én

En stat som erkjenner en slik svakhet vil forsøke å binde seg gjennom avtaler og langsiktig samarbeid.

Staten kan erkjenne at hvis vi kan ønske å importere kraft i kalde, tørre år, så bør vi ha kabler. Og at kabler krever avtale med minst en nasjonalstat i den andre enden. Med avtalen anerkjennes at også avtalepartneren kan ønske å kjøpe kraft av og til, og at vi kan ønske å selge. Endelig kan kabelen og avtalen gi trygghet for potensielle havvindmøller som lurer på om de kan ha to kjøpere for kraften sin. Forskjellige kjøpere er realøkonomisk ønskelig, og flere kjøpere er bedre enn én.

Gjennom en slik erkjennelse og ydmyke grep kan vi sette en vordende industri i en testbenk den fortjener. Ikke perfekt, på noen måte: Avtaler kan brytes, samarbeid kan oppløses. Her er NATO et godt eksempel: et skjelvende samarbeid er likevel verdifullt, og naboer er viktigere enn naboers naboer.

Vindmøller og vindmøllebyggere får en ganske real sjanse, og det gjør Norge også. Uten garantier, fordi de ikke kan gis.

Gunnar S. Eskeland

Professor ved Norges Handelshøyskole (NHH)

(Eskeland og ENE-Senteret ved NHH deltar i forskningssamarbeidet NTRANS, med kraft- og industribedrifter som samarbeidspartnere.)