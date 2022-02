Priskonkurransen skal ikke dempes

Finansavisen hadde 27. januar en nyhetssak med tittelen «Lite penger å tjene på vind», som omhandler selskaper innenfor vindkraftindustrien som opplever manglende lønnsomhet. Artikkelen gir inntrykk av at industrien ønsker dempet priskonkurranse.

La det ikke være noe tvil: Konkurranseloven forbyr konkurrenter å samarbeide om pris. Selskaper, uavhengig av marked, må fastsette sin markedsadferd på selvstendig grunnlag. Velfungerende konkurranse forutsetter at det er usikkerhet i markedet om hvordan konkurrenter vil opptre.

Vindkraftindustrien er en stor og forholdsvis ny bransje, hvor det for tiden er mye som skjer og hvor man finner flere samarbeidskonstellasjoner. Her gjelder det å trå varsomt. Selskapene må selv sørge for at de holder seg på riktig side av loven.

Rebekka Søvik



Seniorrådgiver i Konkurransetilsynet