Vil Kina egentlig ta igjen USA?

Det har lenge vært opplest og vedtatt at Kina vil ta igjen USA og bli verdens største økonomi. Det gjenstår bare å telle årene til begivenheten. Men det er særlig tre forhold som kan hindre at Kinas brutto nasjonalprodukt (BNP) vil passere det amerikanske:

De massive gjeldsproblemene rammer bolig- og eiendomsmarkedet og kan alene halvere veksten

Den kinesiske arbeidsstyrken blir hvert år redusert med 4,5 millioner mennesker

Den eksportdrevne kinesiske økonomien vil møte et helt annet handelspolitisk klima

Allerede før jappetiden spådde ledende vestlige økonomer at Japans økonomi skulle ta igjen USA. Et godt eksempel er Harvard-professor Ezra Vogels bok «Japan as Number One (1979)». Vi husker at norske næringslivsledere sto i kø for å reise til Japan for å lære oppskriften. Tokyobørsen hadde seksdoblet seg det siste tiåret.

Enkelte trodde i 2018 at handelskrigen mellom USA og Kina primært handlet om Donald Trump og snart ville gå over

29. desember 1989 sprakk det. Hovedgrunnen var høy gjeld i en bobleøkonomi med et råttent eiendomsmarked. Den sterke veksten kom aldri tilbake. Den svake økonomien ble forsterket av Japans spesielle eldrebølge og verdens laveste fødselstall.

Dagens svekkelse i eiendomsmarkedet i Kina med den gigantiske gjelden rammer veksten hardt. Alle har lest de nesten daglige rapportene i media om hvor farlig dette problemet er.

I Kina har også ettbarnspolitikken rammet arbeidsmarkedet. Landets arbeidsstyrke i aldersgruppen 15 til 59 år har falt med 45 millioner personer i tidsrommet 2010–2020, altså 4,5 millioner i snitt hvert år. Selv i Kina er dette et høyt tall.

Nå ser alle at hele den politiske bredden i Washington står bak den forlengede konflikten, som nå frontes av president Joe Biden. Han krever at Beijing iverksetter tiltak på mange områder som ikke akkurat fremmer økt kinesisk handelsoverskudd. Like viktig er det at også EU langt på vei nå deler de amerikanske posisjonene på områder som «fair trade». Det samme gjelder andre vestlige land som Australia og Canada.

På Skagenfondenes nyttårskonferanse i år sa Pettis at den «ekte veksten» i Kina ligger på 2 til 3 prosent i året

Dette er altså et helt annet bilde enn det vi hadde i 2001, da Vesten entusiastisk klappet Kina inn i verdensøkonomien gjennom omfattende frihandelsavtaler i regi av WTO. Kina ble innrømmet spesielle fordeler da landet den gangen var et typisk u-land som ikke truet noen vestlige økonomiske posisjoner. Ingen forhandlinger vil føre oss tilbake til disse årene.

Kinas bruttonasjonalprodukt lå i 2021 på rundt 18.000 milliarder dollar, mens det amerikanske vil trolig havne på rundt 24.000. En japansk tenketank har ifølge The Guardian nylig utsatt datoen for når den forventer at Kina tar igjen USA fra 2029 til 2033. Andre går lenger: Den Beijing-baserte finansprofessoren Michael Pettis mener man må skille mellom «ekte vekst», som er den veksten president Xi Jinping ønsker seg, og det som kan kalles «oppblåst vekst». På Skagenfondenes nyttårskonferanse i år sa Pettis at den «ekte veksten» i Kina ligger på 2 til 3 prosent i året.

Så vet vi at den amerikanske veksten i lang tid har ligget i samme område. Forutsetter vi at USA ikke vil oppleve den type nedbremsing som truer Kina, og at valutaforholdet mellom de to landene ikke forandrer seg mye, vil den amerikanske ledelsen i verdensøkonomien igjen bli forsvart.

