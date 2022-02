Det grønne skiftet kan ikke driftes med skattepenger

Særlig viktig blir dette for industrien i Agder, Rogaland og Hordaland, men også på Nordvestlandet, i Kongsberg og i Oslo. Egentlig hele Norge. I 2019 omsatte leverandørindustrien for 397 milliarder kroner, og var dermed vår nest største næring.

Storsatsingen på havvind må, i likhet med leverandørindustrien, ha lønnsomhet som mål. Flytende havvind er en teknologi under utvikling med et foreløpig begrenset marked, og vil i en oppstartsfase trenge statlig støtte. Men bunnfast havvind er alt lønnsom, under forutsetning at produksjonen og distribusjonen får en rolle i havvindsatsingen vi nå ser i vårt nordsjønaboskap, som Danmark, Storbritannia og Nederland.

Ufattelig store investeringer styres nå inn i grønne satsinger i hele verden. Drivkreftene er de samme som i all næringsvirksomhet, at investeringene i hvert fall over tid blir lønnsomme. Uten et perspektiv om lønnsomhet vil investeringskapitalen tørke ut.

Havvindparkene her kan finansiere seg selv og attpåtil gi Norge store inntekter

De fleste skjønner at ingen vil drive et smelteverk med tap, bygge skip som man ikke tjener på, sette opp en ingeniørbedrift basert på permanent underskudd eller investere i en batterifabrikk uten utsikter til lønnsom produksjon og salg. De fleste vil nok også skjønne at det å produsere, distribuere og lagre fornybar kraft, som er så essensielt i det grønne skiftet, over tid må være lønnsomt. Også når den produseres i havvindparker i Nordsjøen.

Myndighetene har en sentral rolle i satsingen gjennom støtteordninger for teknologiutvikling, regulatoriske grep, offentlig/privat samarbeid, incentivordninger og innstramminger. Enova-støtte, elsertifikater og CO2-prising – for å ta noen eksempler. I andre land brukes statlige prisgarantier som drahjelp inntil virksomheten er lønnsom.

Prinsippet om lønnsom virksomhet må videreføres i det grønne skiftet. Det bør også ligge til grunn for hvilke løsninger myndighetene velger for utviklingen av havvind i Sørlige Nordsjø II. Å finansiere strømforsyning til Norge fra Sørlige Nordsjø II over statsbudsjettet, slik enkelte foreslår, er ganske meningsløst når havvindparkene her kan finansiere seg selv og attpåtil gi Norge store inntekter.

Steffen Syvertsen

Konsernsjef i Agder Energi

Tom Fidjeland

Adm. direktør i GCE NODE