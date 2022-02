Ingen krav til ministrene

Et annet eksempel på politisk spill ved valg av ministre, er valget av Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som finansminister, «den nest mektigste posisjonen i regjeringen, etter statsministeren». Partileder Vedum har riktignok erfaring som medlem i finanskomiteen på Stortinget, men har ellers ingen utdannelse eller yrkeserfaring innen fagfeltet. Han har i sin korte tid som finansminister kommet med flere ulogiske utspill som har ført til hyppig omtale i media.

Eksempelvis kan vi se at Vedum i Dagsrevyen 9. januar 2022 likestilte utgiftene som kommer ved investering i et nytt fylkesbygg i Viken med økonomiske tap. Det virker som han mente at utgiftene som påløper dette bygget er tapte penger, når man i realiteten sitter igjen med et effektivt bygg som skal legge godt til rette for mange arbeidsplasser. Her misforstår Vedum grunnleggende teori og logikk innen økonomi og finans.

Også saken om taket på lønnsstøtten staten kan tilby og ESA er urovekkende, da han virker å ikke forstå regelverket utformet av tilsynsorganet til EØS. Ble Vedum valgt som finansminister utelukkende på grunn av sin maktposisjon som leder i Senterpartiet? Kunne vi endt opp i en bedre situasjon dersom kompetanse ble vektlagt ved valg av ministre?

Hvordan ministrene stadig skifter poster og får ansvar for ulike departementer underbygger påstanden om at relevant utdanning og kompetanse nedprioriteres. I ulike departementer er det mange forskjellige hensyn å ta, og disse overlapper ofte ikke. Dette må vel bety at en minister i et departement som får en rolle som minister for et annet departement må ha kunnskaper om begge fagfelt? Ett eksempel er Sylvi Listhaug (FrP). Hun var (1) landbruks- og matminister, (2) innvandrings- og integreringsminister, (3) justis-, beredskaps- og innvandringsminister, (4) eldre og folkehelseminister, og (5) olje- og energiminister i løpet av syv år i regjering. Hadde hun god nok forståelse for alle disse områdene med erfaring fra politikken og etter utdanningen som adjunkt?

Folkets interesser og ressurser blir ikke tatt på alvor når vi ser hvordan ansettelsene i samfunnskritiske posisjoner blir gjennomført. Ved forhandlingene om ministerposter handler det i dag om hva som er best for partiet, heller enn hva som er best for landet. Det er naturlig at de politiske partiene søker mest mulig makt for å få gjennomslag for sin politikk, men dette virker å gå på bekostning av kvaliteten på arbeidet som blir gjort.

Å iverksette krav til personene som skal tre inn i ministerpostene, vil trolig bedre landets styring. Én mulighet er å stille krav til grunnleggende utdannelse og/eller en viss arbeidserfaring innen sektoren som skal ledes. Konsekvensen av slike krav er at vi vil få mer erfarings- og kunnskapsbasert styring av departementene. Mer kompetanse vil også føre til at folket vil ha mer tillit til beslutningene som fattes av storting og regjering.

Jone Våge Henriksen

Masterstudent i industriell økonomi, NTNU