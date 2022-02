Lovgiver bør ikke senke beviskravet for inndragning

Stortinget behandler for tiden et forslag om endringer i straffelovens regler om inndragning. Inndragning innebærer at en person fratas penger eller andre verdier som stammer fra en straffbar handling (utbytte). Hensikten er at det ikke skal lønne seg å begå kriminalitet.

Emilie Hulthin. Foto: Einar Aslaksen

Celine Krogh Fornes. Foto: Einar Aslaksen

Inndragning regnes ikke som straff, men som en «strafferettslig reaksjon». Påtalemyndigheten må bevise at tiltalte har oppnådd et ulovlig utbytte, og at dette utbyttet stammer fra en straffbar handling. Det er det strafferettslige beviskravet som gjelder, det vil si bevist «ut over enhver rimelig og fornuftig tvil». I visse tilfeller er det adgang til å legge bevisbyrden over på tiltalte, men bare i alvorlige straffesaker med betydelig vinningspotensial (utvidet inndragning).

Fra et forsvarerperspektiv er vår klare oppfordring at departementet ikke bør gå inn for å senke beviskravet for inndragning, ut over det som allerede er gjort for utvidet inndragning.

Et lavere beviskrav innebærer en risiko for at myndighetene inndrar verdier eller gjenstander som er ervervet helt lovlig. Dette vil bryte med grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. Det er et etablert prinsipp i norsk strafferett at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme den tiltalte til gode.

Det strenge beviskravet for inndragning er ofte utfordrende for politi og påtalemyndighet. Til tross for at lovgiver har utvidet inndragningsadgangen de siste årene, har ikke det ført til særlig flere inndragningsdommer.

Straffelovrådet foreslo derfor å utvide inndragningsadgangen ytterligere. Rådet mener inndragning bør tillates uten at det påvises sammenheng mellom utbyttet og en konkret straffbar handling. Rådet brukte som eksempel at politiet i «kriminelle miljøer» kommer over dyre gjenstander som klokker, smykker, solbriller eller klesplagg, som det fremstår som helt urealistisk at skal være anskaffet på lovlig vis.

Er det verre for en person å sone en kortere fengselsstraff enn å leve med en tyngende gjeld som kan vare livet ut? Svaret er nei

Forslaget fikk ikke tilslutning fra Justisdepartementet.