Moderat regnskapstriksing er ikke helt uvanlig blant bedrifter for å få økonomien til å se bedre ut enn den faktisk er. Ser alt bra ut på papiret, kan man blant annet få rimeligere lån. Vi snakker da stort sett om regnskapstriksing godt innenfor loven. Altså ganske så rasjonelt, med tanke på at bedrifter stort sett prøver å sikre arbeidsplasser og gjøre det best mulig. Det gjelder å holde rentekostnadene nede. I hvilken grad det er samfunnsøkonomisk optimalt, er en annen lang diskusjon.

Det blir derimot på et helt annet nivå når staten trikser med klimaregnskapet. Det sender et signal om at det er lov å trikse, bare det gir fordeler, slik som kanskje en fjær i hatten for toppolitikere.

Elektrifisering av sokkelen dreier seg i hovedsak om at andre land vil brenne gassen istedenfor norske oljeplattformer, og at vi derved får skjøvet klimagasser ut av norske regnskaper. Norge har jo ingen egen atmosfære.

Politikere har lovet gull og grønne skoger om at Norge skal redusere sine klimagasser kraftig. De hadde tydeligvis ikke en veldig god plan for hvordan de skulle gjøre dette, bortsett fra denne regnskapstriksingen? Oljebransjen har nok trolig også jobbet hardt for dette, siden den får skjøvet CO2-problemet bort fra seg selv og over på andre land, såkalt grønnvasking.

Ikke misforstå meg. Flere andre gode tiltak er utført og pågår for å få et bedre miljø, slik som elektrifisering av transportsektoren, samt mer effektiv bruk av energi. Problemet er denne uetiske regnskapstriksingen.

Man kan klart redusere globale klimagassutslipp ved å effektivisere eldre og mindre effektive gassturbiner i Nordsjøen. Noen av de mange milliardene som man har planlagt brukt på elektrifisering av sokkelen kan brukes på dette, samt på andre klimagassreduserende tiltak på land. Som et minimum bør en uavhengig kommisjon snarest komme i gang for å revurdere den globale klimagasseffekten av elektrifisering i Nordsjøen.

Espen Gaarder Haug

Professor i finans, Handelshøyskolen NMBU