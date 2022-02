Staten gir og staten tar

Under pandemien viser statstrollet sine ulike hoder. Skatteetaten varsler fordelsbeskatning av produsert mat som restaurantene må kaste grunnet avbestillingene ved ny nedstengning like før jul, samtidig som statsminister Støre ytrer seg om at hans hjerte blør for de rammede næringsutøverne, som fortsatt er de skadelidende i første front.

Nedstengingen ble proklamert like før gjestene skulle innta sine sosiale lag i november og desember. De velmenende ord mister sitt innhold når offentlige varsler om vedtak og purringer ellers entrer postkassen til de små og mellomstore bedriftene. Den kortsiktige mangelen på likviditet gjør seg fortsatt gjeldende. Spenningen stiger for hvordan hjelpen skal håndteres – i praksis.

Hvor er den sirkulærøkonomiske tankegangen?

Den produserte maten, som skatte- og avgiftsmessig skulle ha vært destruert for fradragsrett, ble av noen velmenende restauranter gitt til allmennyttige institusjoner, men da rasler Skatteetaten med varsel om at adferden avler skatteregning. I så fall må denne «fordelen» likevel øke statens kompensasjonsansvar, og statens nettoproveny vil bli mer enn spist opp.

SMB Norge har varslet domstolsprøving av de økonomiske konsekvenser av pandemihåndteringen. Tapene påført næringsutøverne blir stadig større, og kretsen av skadelidte ses også å ha et reelt større omfang enn tilsiktet fra myndighetenes side, og angitt gjennom kompensasjonsreglenes utforming.

SMB Norge kan mane til en utenrettslig forliksløsning, i håp om at opprydningsarbeidets omfang lar seg sannsynliggjøre gjennom åpen og gjensidig dialog. Dugnadsånden skal vel ikke avsluttes? Næringspolitikken er gjennom pandemien tilført et videre risikobilde, som enhver selvstendig næringsdrivende er satt til å gjennomleve, hver dag!

Tor Jacob Aabelvik

Sentralstyremedlem i SMB Norge