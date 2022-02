SV og Rødt vil ha felles front mot private kommersielle aktører som leverer velferdstjenester, da spesielt innen drift av barnehager og eldreomsorg.

Men bør man ikke først starte med å se på kvaliteten av de tjenester som ytes, helt uavhengig om de ytes av private eller offentlige ansatte? Samme kvalitetsnorm bør kreves, og tilskudd av offentlige midler bør gis etter helt samme mal, uansett om det er privat eller offentlig eierskap.

Jeg husker min siste kone som var styrer i en privat barnehage, og hvor mange kamper hun hadde med kommunen når noen barn trengte ekstra oppfølging. Hun satte barn og foreldre som første prioritet og var det noen barn som slet, så skulle disse få rask hjelp. Dette kom foran egen arbeidstid og alt annet (inkludert meg selv…). Når ansatte var syke, var det hun som stilte opp.

Hadde svigermor vært en katt, ville vel Dyrebeskyttelsen reagert

Så dukket kreften opp, og med tungt hjerte måtte hun fratre stillingen, men i sine beste perioder arbeidet hun frivillig for mennesker som slet. Da sykehuset ga henne beskjed om at de ikke klarte å stoppe kreften, gikk det kun få dager før hun mottok et brev fra NAV hvor hun ble bedt om å undertegne på at hun var «aktivt arbeidssøkende».

Da min kjære svigermor på slutten av sitt liv hadde problemer med å gå, hadde demens og brakk håndleddet, sendte sykehuset henne hjem med drosje uten å varsle pårørende. Jeg fant henne sittende på stuegulvet hjemme med en drosjerekvisisjon og 1000 kroner i manko i lommeboken. Her hadde hun sittet i timer uten å komme på toalett. Hadde svigermor vært en katt, ville vel Dyrebeskyttelsen reagert.

Jeg ønsker opprettholdelse av et godt velferdstilbud for oss alle, uansett om vi har lite eller mye penger. Skal vi løse alle utfordringene vi får fremover, trenger vi et tillitsbasert forhold mellom offentlige og private virksomheter.

Harald Furu

Oslo