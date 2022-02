Inflasjonens varme bris

Ja, vår tid er helt ulik 1970-tallet. Du vet forskjellen på natt og dag? Same thing.

Den store faren i år er at sentralbankfolk mister fatningen, og freaker helt ut fordi de – skrekk og gru – opplever midlertidig inflasjon. Sentralbanker kan føre gjeldstyngede økonomier ut i alvorlige vansker ved å føre en for stram pengepolitikk. Det er overhengende fare for at kronekursen kan styrke seg kraftig i år, helt uavhengig av den norske renten. Da kan Norge oppleve midlertidig deflasjon, noe som ville være svært uheldig.

Alle vet at det er teknologi – ikke renter – som driver økonomien fremover

Korte renter har naturlig nok steget i den senere tid, men ikke alle har fått med seg at markedets langsiktige forventning til de korte rentene I USA har gått ned. Der man i fjor vår priset inn en femårsrente om fem år i USA på 2,4 prosent, ligger vi i pikseltid på 2 blank. Markedet tror med andre ord at den gjennomsnittlige dollarrenten i årene 2027–2032 blir om lag 2 prosent. Faktum er at dette er også er markedets beste gjetning på renten helt frem til 2050.

Her hjemme ligger den største inflasjonsfaren på Løvebakken. Med dagens fulle sysselsetting trenger ikke politikerne skape flere arbeidsplasser. Vi har mer enn nok ledige stillinger fra før.

Alle vet at det er teknologi – ikke renter – som driver økonomien fremover. I fremtiden kommer vi til å trenge mere helsepersonell, men færre industriarbeidere, færre bønder, færre papiraviser, færre politikere – og skrekk og gru – færre sjeføkonomer, enn det vi har i dag. På denne reisen blir ikke inflasjonen noe problem, men heller vår kjæreste følgesvenn til omstilling og fornying.

Er virkelig de ansatte i Finansavisen bekymret for inflasjon? Det bør dere ikke være. Det digitale skiftet jager dere, og da kan en varm bris av inflasjon være god å ha. Så også for undertegnede, der jeg fomler etter kaffekoppen lørdag morgen, i håp om at mine kjære papiraviser overlever vår tids deflatoriske krefter.

Jan Ludvig Andreassen

Sjeføkonom i Eika Gruppen